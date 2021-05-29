В 1996-м чемпионат Европы украсило британское дерби: в группе А сцепились Шотландия и Англия. Страна поскромнее пала от голов Ширера с Гаскойном и не смогла пролезть в плей-офф, пусть даже набрала одинаковые очки с Нидерландами. Спустя 25 лет сборная Макбета получила шанс отыграться: 2021-й вновь сведет две страны на континентальном турнире.

Путь на Евро

Чемпионат Англии «Тяжело это принять». Клопп ищет причину проигрыша «Брайтону» 04/02/2021 В 04:34

Отобраться на первенство напрямую Шотландии не позволила сборная России: октябрьское поражение 0:4 в «Лужниках» закрепило любителей виски на третьем месте в группе I и отправило в квалификацию через плей-офф. Пройти мини-турнир без нервов команда Стива Кларка тоже не смогла. В обоих матчах навылет она победила лишь с помощью серии пенальти: сначала в перестрелке с 11 метров пал Израиль, затем – Сербия. Причем последней серии шотландцы могли избежать, если бы не пропустили на 90-й минуте.

«Надеюсь, сегодня каждый организует домашнюю вечеринку. Для всей нации этот год был ужасным. Мы знали, что можем помочь», – задыхался от эмоций Райан Кристи в послематчевом интервью. В унисон с полузащитником плакал даже сэр Алекс Фергюсон.

«Гордиться за нас может вся нация. Но сильнее всех гордиться должны футболисты – они были невероятны», – восхищался Кларк после победы над Сербией. «Это лишь начало. Мы не откинемся в кресле со словами: «Мы – первые за 22 года футболисты, которые вывели Шотландию на крупный турнир». Хотим серьезно заявить о себе», – подчеркивал Райан Джек.

Оптимальный состав

Как играют

Робертсон играет вингбека. Такая концепция создает комфортные условия для Энди: благодаря подстраховке он может подключаться в финальную треть еще активнее, чем в «Ливерпуле». 17 марта о тактическом рисунке шотландцев подробно написала Squawka. Особенностей у сборной Кларка две. Первая – схема с тремя центральными защитниками, при которойиграет вингбека. Такая концепция создает комфортные условия для Энди: благодаря подстраховке он может подключаться в финальную треть еще активнее, чем в «Ливерпуле».

Другая особенность Шотландии связана с ролью Скотта Мактомини. В «Манчестер Юнайтед» рослый воспитанник чаще играет в средней линии, но в сборной ему нашли место в центре защиты. При этом у второго номера есть полномочия выдвигаться в среднюю треть – там он помогает с продвижением. Суть хода состоит в том, чтобы Мактомини успевал и первую линию насытить, и в средней помочь.

Кто из звезд не приехал

Главной потерей сборной Шотландии перед Евро-2020 стал Кенни Маклин. Полузащитник «Норвича» вколачивал решающие пенальти израильтянам и сербам, но получил травму колена и выпал из заявки. В остальном Кларк подтянет к турниру оптимальный состав.

Главная звезда

Энди Робертсон, сборная Шотландии Фото: Getty Images

Энди Робертсон, 27 лет («Ливерпуль»)

Север Глазго известен как район трудоголиков: именно в этой части города расположен Мэрихилл, зона поселения рабочего класса. В свободное время местные жители бодаются на футбольных полях. Как и в Бразилии, городские трущобы воспитали самых стойких игроков: например, Чарли Николаса, двукратного чемпиона Шотландии и обладателя Кубка Лиги в составе «Арсенала».

Еще в Мэрихилле вырос Брайан Робертсон, неуступчивый игрок, обожавший единоборства. В юности он получил травму позвоночника, из-за чего носил жесткий корсет во время каждого матча. «Брайан передал сыну целеустремленность и стойкость», – вспоминает один из местных игроков. Видимо, поэтому Энди Робертсон вырос в главную шотландскую звезду 2021-го. Фулбек уже набил 43 матча и три гола за сборную, а теперь дебютирует на Евро.

Главный янгстер

Билли Гилмор, сборная Шотландии Фото: Getty Images

Билли Гилмор, 19 лет («Челси»)

«Когда он дебютировал в матче против «Шеффилда», мне говорили: «Куда ты его выпускаешь? Он же выглядит как 15-летний паренек», – вспоминал Фрэнк Лэмпард первую игру Гилмора во взрослом футболе. Шотландца подвезли в «Челси» в 2017-м: тогда он был одним из самых ярких воспитанников «Рейнджерс». Первый гол за лондонскую молодежку полузащитник закинул в стартовой игре против сверстников из «Арсенала». Лэмпард настолько доверял пареньку, что не посмотрел на давление и познакомил его со взрослым футболом уже в пятой игре у руля «Челси».

В мае 2021-го Гилмор уже получал минуты от Томаса Тухеля. Вундеркинд вышел в старте на матч против «Манчестер Сити» и показал характерные качества: умную игру в пас и большой объем работы в защите. Шотландский Иньеста стал лучшим в «Челси» по длинным передачам (11 точных на 13 попыток) и пасам в финальную треть (5), а еще выдал 18 pressures – это любые попытки помешать сопернику с мячом.

Другой яркий хайлайт Гилмор выдал 3 марта 2020-го, когда стал MVP победы «Челси» над «Ливерпулем» в Кубке Англии. «После игры я общался с Энди Робертсоном. Он сказал, что на игру приехал Стив Кларк», – осторожно отметил Билли в интервью The Guardian. Кажется, тренер сборной не просто зашел за билетами на топовый футбол. Евро-2020 станет первым международным турниром во взрослой карьере миниатюрного шотландца.

Что за тренер

Стив Кларк, сборная Шотландии Фото: Getty Images

«Футбол – самая простая игра в мире. Ее усложняют тренеры. По крайней мере, так говорил один мудрый человек», – считает Стив Кларк. В 2004-м году суровый шотландец оказался в штабе Жозе Моуринью, который захватывал мир первым заездом в «Челси». Спустя семь лет тренерские качества экс-защитника оценил Кенни Далглиш – легенда «Ливерпуля» подтянула соотечественника на короткий менеджерский срок в любимый клуб.

Со сборной Шотландии Кларк работает с 2019-го. Даже эксперименты коуча команда принимает с радостью: Стив хотел отказаться от Мактомини в центре защиты, – было у Скотта несколько скудных игр на старте – но коллектив уговорил его развить свежую задумку.

Заявка на турнир

Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти»), Джон Маклафлан («Рейнджерс»);

Защитники: Лайэм Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мотеруэлл»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Остенде»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»), Стефен О’Доннелл («Мотеруэлл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тэйлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»);

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд»), Билл Гилмор («Челси»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллам Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Тернбулл («Селтик»);

Форварды: Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Кевин Нисбет («Хиберниан»).

Расписание

14 июня. Шотландия – Чехия (15:00 мск, Глазго);

18 июня. Англия – Шотландия (21:00 мск, Лондон);

22 июня. Хорватия – Шотландия (21:00 мск, Глазго).

Прогноз

Первое и второе места в группе D должны занять Англия и Хорватия – не зря ведь в 2018-м они сошлись в полуфинале ЧМ. Шотландия – кандидат на третью строчку. Правда, конкурентом сборной в юбках станет уверенная Чехия, чьи шансы на успех кажутся более крепкими.

Эту оценку разделяет и Winline: на победу Шотландии в группе D можно поставить с коэффициентом 16 (самый большой среди четырех команд), а на победу на Евро – и вовсе 230,0

КАК ШОТЛАНДИЯ ВЫСТУПИТ НА ЕВРО? Не выйдет из группы Выйдет в плей-офф и проиграет в 1/8 Вылетит в 1/4 Отправится домой после 1/2 Сольет в финале Выиграет кубок

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Чемпионат Англии Робертсон получил травму. Вылетели все 4 основных защитника «Ливерпуля» 15/11/2020 В 15:18