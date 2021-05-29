Стадион

Ранее Дания никогда не организовывала чемпионаты Европы и мира. Все 4 игры примет столица – Копенгаген на главной арене страны «Паркен». Самый большой стадион Дании оказался самым мелким по вместимости в сравнении с другими аренами финальной части Евро-2020. Он рассчитан всего на 38 тысяч зрителей. Зная, что заполняемость арены будет не более 30% – трибуны Евро-2020 будет сложно отличить от трибун чемпионата Дании (даже до пандемии). Как бы не считалось, что футбол здесь – национальный вид спорта, ходят на него мало. Карликовые арены лишь очередное подтверждение этому.

«Паркен» часто перестраивали. В 1990 году старую арену снесли. От исторического здания оставили лишь главные центральные трибуны, которые сделали боковыми. Такое необычное передвижение произошло из-за того, что поле развернули на 90 градусов. За 2 года в Копенгагене поставили новый стадион. Он оказался вместительней, но не на много – количество мест увеличилось с 34 до 44 тысяч зрителей. Последняя реконструкция закончилась установкой раздвижной крышей – почти такой же, как на «Санкт-Петербург Арене». А в 2014 году стадион был переименован в Telia Parken после спонсорской сделки с коммуникационной компанией Telia. В договоре был пункт о проведении на «Паркене» матчей национальной команды в течение 15 лет.

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«Паркен» в Копенгагене Фото: Getty Images

Единственная встреча России и Дании тоже прошла в Копенгагене. В 2012 году русские футболисты выиграли (2:0) благодаря голам Романа Широкова и Андрея Аршавина. Вдобавок стадион не раз становился свидетелем финалов: в 1994-м он принимал Кубок кубков, а в 2000-м – финал Кубка УЕФА. Интересно, что в обоих матчах участвовал лондонский «Арсенал». Еще одна памятная встреча прошла в 2005 году: датчане в товарищеском матче разгромили сборную Англии со счетом (4:1).

Стадион является не только футбольной ареной. Здесь часто играют концерты: от Metallica до Джастина Бибера. Пиком зрительского интереса стало выступление в «Паркене» Джастина Тимберлейка. Перфоманс привлек более 55 тысяч слушателей и установил рекорд посещаемости арены.

Расписание матчей

28 июня, 1/8 финала: второе место в группе D : второе место в группе D сыграет со вторым местом в группе E (18:00 мск)

Футбол Копенгагена

«Паркен» принимает не только матчи национальной сборной Дании. Здесь базируется главный футбольный клуб города – «Копенгаген». Команда не разрывает топов в Европе, но уверенно борется за чемпионство в каждом сезоне Суперлиги Дании. Крутейшим достижением «Копенгагена» в еврокубках является четвертьфинал Лиги Европы в сезоне-2019/2020. Тогда датчане до последнего напрягали «Манчестер Юнайтед», пропустив решающий гол в дополнительное время. В этом сезоне столичные парни стали третьими в чемпионате Дании и попали в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Звезды города

Андреас Корнелиус – легенда «Копенгагена». За четыре сезона в датском клубе форвард наколотил 61 мяч и стал третьим в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Сейчас Корнелиус выступает на правах аренды в «Парме» – рубится в Серии А против Роналду и Алексея Миранчука. Интересно, что на матчи Андреас настраивается при помощи классики: «Мне нравится классика, но я не против послушать что-то более новое. Предпочитаю тексты, которые я могу запомнить и подпевать, это сложно сделать с рэпом, но с другими жанрами это проще».

Сын звездного вратаря сборной Дании Петера Шмейхеля, Каспер, родился в Копенгагене. Пускай за городскую команду он не сыграл ни единого матча, он точно является футбольной гордостью Копенгагена. Совсем недавно Каспер взял с «Лестером» Кубок Англии, обыграв финалиста ЛЧ «Челси».

Каспер Шмейхель держит в руках Кубок Англии Фото: Getty Images

Йонас Винд в свои 22 года уже стал вторым бомбардиром чемпионата Дании и лучшим страйкером сезона в родном «Копенгагене». В сборной игрок провел всего шесть матчей, но уже забил три мяча, один из которых в ворота Тибо Куртуа. Карьеру Йонаса курирует отец Пер – 65-летний ветеран тренирует вратарей «Копенгагена» и даже играл за сборную в 70-х. Из-за дефицита игроков атаки на Винда возлагают большие надежды. Успешное Евро увеличит шансы Йонаса угнать в один из европейских чемпионатов, где уже разглядели потенциал в скандинавских форвардах.

3 причины поехать в город после пандемии

Во-первых, посмотреть классный футбол. Если матчи группы с участием сборной Дании кажутся скучными, то вывеска 1/8 финала точно заинтересует. Во-вторых, сгонять на матч сборной России и побить рекорд концерта Тимберлейка на «Паркен». В-третьих, в дни, когда Копенгаген не принимает матчи ЧЕ, можно ненадолго вернуться в детство. Музеи сказок Ганса Христиана Андерсена и главный магазин LEGO в мире – скрасят время, пока вы ждете победу любимой сборной.

Памятник Русалочке Фото: Getty Images

Исследования утверждают, что Копенгаген входит в число самых дорогих городов в мире. Во время Евро именно этот датский городок станет самым дорогим для любителей футбика, но дело совсем не в финансах, ведь Копенгаген подарит крутейшие эмоции от первого на своей территории Чемпионата Европы.

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