Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен может пропустить Евро-2020 из-за травмы.
31-летний Ловрен получил травму на тренировке в расположении сборной Хорватии – об этом сообщает Newsline со ссылкой на источники, близкие к национальной команде. Игрок повредил связку, на восстановление уйдет от трех до шести недель. Поэтому с большой вероятностью он не выступит на чемпионате Европы, который стартует 11 июня.
- Хорватия сыграет на групповом этапе с Англией, Шотландией и Чехией.
- Ловрен провел за сборную 64 матча и стал серебряным призером ЧМ-2018.
- В РПЛ-2020/21 он провел 21 матч и забил два мяча.
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