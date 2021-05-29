Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен может пропустить Евро-2020 из-за травмы.
31-летний Ловрен получил травму на тренировке в расположении сборной Хорватии – об этом сообщает Newsline со ссылкой на источники, близкие к национальной команде. Игрок повредил связку, на восстановление уйдет от трех до шести недель. Поэтому с большой вероятностью он не выступит на чемпионате Европы, который стартует 11 июня.
  • Хорватия сыграет на групповом этапе с Англией, Шотландией и Чехией.
  • Ловрен провел за сборную 64 матча и стал серебряным призером ЧМ-2018.
  • В РПЛ-2020/21 он провел 21 матч и забил два мяча.
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