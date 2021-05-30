Сборная Уэльса – сенсация Евро-2016. На прошлом чемпионате Европы команда Гарета Бэйла неожиданно влезла в полуфинал и по итогу заняла третье место. Евро-2020 – еще одна возможность удивить.

Путь на Евро-2020

Уэльс выгрыз прямую путевку на Евро в упорной борьбе со Словакией и Венгрией. Хорватия легко заняла первое место в отборочной группе E, и за второе сражались три сборные. В итоге на турнир поехали все, но «драконы» – напрямую, опередив на очко Словакию и на два Венгрию. Зарешал Аарон Рэмси: полузащитник «Юве» в последнем туре казнил дублем Венгрию и прописал Уэльс на второй позиции в группе.

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Далее валлийцы вихрем пролетели по группе в Лиге наций. «Драконы» за шесть матчей лишь однажды потеряли очки (ничья с Ирландией) и ворвались в элитную лигу А. Примечательно, что Уэльс четыре игры выиграл с минимальным счетом 1:0.

Оптимальный состав

Как играют

С прошлого Евро в составе «драконов» не появилось новых звезд, зато припарковалось несколько проспектов. Уэльс кажется весьма сбалансированной командой, где опытные футболисты содействуют с талантливой молодежью. И почти все валлийцы двигаются в футбольных лигах соседней Англии. Далеко на континент ускакали только Рэмси («Ювентус»), Лоуренс («Санкт-Паули» и Матондо («Шальке»).

Оптимальная расстановка для Уэльса – 3-4-3. Однако «драконы» могут менять схему в зависимости от соперника. На Евро чего-то более атакующего от них мы вряд ли увидим – уровень соперников и ответственности не позволяет экспериментировать. Однако российские зрители хорошо помнят, что «драконы» могут испепелить соперника и при игре вторым номером.

Кто из звезд не приехал

Вингер «Манчестер Юнайтед» Дэниел Джеймс неожиданно проплыл даже мимо предварительной заявки. С ноября 2018-го валлиец пропустил всего три игры национальной команды, но не поехал на чемпионат Европы. Возможно, его отцепили из-за нестабильного клубного сезона – Джеймс отбегал во всех турнирах всего полторы тысячи минут.

Другой причиной называют травму в конце сезона. Валлиец пропустил почти весь май из-за неизвестного повреждения. «Джеймс недоступен. Он еще некоторое время будет отсутствовать», – сухо комментировал Сульшер. Однако Дэниел отыграл полный матч в 38-м туре и даже отдал ассист. Его невключение в заявку – таинственно.

Дэниел Джймс в сборной Уэльса Фото: Getty Images

Главная звезда

Гарет Бэйл, 31 год («Реал» Мадрид/«Тоттенхэм»)

Гарет все еще остается главной звездой валлийского футбола. Вингер на слуху: конфликтует с «Реалом», генерирует мемы и продолжает телепортироваться с футбольных полей на лужайки для гольфа. Весь сезон Бэйл провел в аренде в «Тоттенхэме» и, возможно, для вас это станет сюрпризом, выбил 19 баллов по гол+пас, из них 13 – в АПЛ. В клубе он забил меньше только Кейна и Хынмин Сона. Гарет все еще в порядке.

К тому же в конце сезона Гарет обрел хорошую форму. В шести заключительных турах Премьер-Лиги он вонзил 6 мячей, в том числе вытряхнул «Лестер» из топ-4 в последнем туре дублем за 9 минут. Плюс игры за сборную – главная мотивация Гарета оставаться в футболе, несмотря на постоянные травмы. Валлиец живет игрой в гольф и выступлениями за Уэльс. Так что на Евро Бэйл должен быть в огне, если обойдется без повреждений.

Главный янгстер

Итан Ампаду, 20 лет («Челси»/«Шеффилд Юнайтед»)

У Уэльса есть сразу несколько крутых проспектов. Самый многообещающий – Итан Ампаду. Защитник принадлежит «Челси», но уже второй сезон прокачивается в аренде. Сначала его взял «Лейпциг» – там валлиец отметился только скашиванием огромных дред, которые являлись его визитной карточкой. Нынешний сезон Ампаду целиком отбегал в АПЛ за вылетевший «Шеффилд». В его резюме найдутся и 12 матчей за основу «Челси».

Ампаду – центральный защитник, плюс его потихоньку перестраивают на позицию опорника. С его ростом (182 см) комфортнее играть в середине поля. Валлиец выделяется зорким видением поля и точностью передач, плюс неплохая скорость лепит из него качественного хавбека. Однако Итан всю жизнь играл в центре защиты и перестраиваться начал только под влиянием Сарри. В сборной талант играет с 2017-го и провел уже 22 встречи.

Итан Ампаду в игре против сборной Англии Фото: Getty Images

Что за тренер

Изначально рулить сборной на Евро должен был Райан Гиггз. Легенда «МЮ» с 2018-го тренировал «драконов» и в последнее время – успешно. Уэльс уверенно решал задачи и выдвигался на турнир в ранге команды-сюрприза. Однако Гиггз с позором проехал мимо первого крупного турнира в ранге коуча сборной. Райан влип в уголовку из-за нападения на двух девушек и словил бан от валлийской федерации футбола.

Команду подхватил Роберт Пейдж. Этот тренер всего 10 лет назад закончил карьеру футболиста и теперь поведет сборную родной страны на чемпионат Европы. Крутых ачивок за спиной Пейджа нет – в 2017-м он взялся за Уэльс U-21, а в 2020-м стал помощником Гиггза в главной команде. Пришло время проявить себя по-настоящему.

Заявка на турнир

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»).

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Джо Родон («Тоттенхэм»), Крис Мефам («Борнмут»), Крис Гюнтер («Чарльтон»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»), Том Локьер («Лутон»).

Полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити»), Джо Моррелл («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Мэттью Смит («Манчестер Сити»), Джонни Уильямс («Кардифф Сити»), Аарон Рэмси («Ювентус»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Рубин Колвилл («Кардифф Сити»), Джордж Томас («Куинз Парк Рейнджерс»).

Нападающие: Киффер Мур («Кардифф Сити»), Гарри Уилсон («Ливерпуль»), Гарет Бэйл («Реал»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Тайлер Робертс («Лидс»), Том Лоуренс («Дерби Каунти»), Рабби Матондо («Шальке»), Марк Харрис («Кардифф Сити»).

Расписание

12 июня. Уэльс – Швейцария (16:00, Баку)

16 июня. Турция – Уэльс (19:00, Баку)

20 июня. Италия – Уэльс (19:00, Рим)

Прогноз

Жеребьевка втащила Уэльс в ровную группу. Италия, Швейцария и Турция точно ненамного сильнее валлийцев. А с системой выхода из группы с третьего места «драконы» вполне могут зацепиться за плей-офф.

Winline не верит в победу Уэльса в турнире, но дает интересную ставку на стадию вылета. Например, загрузить на четвертьфинал можно с кэфом 8 . «Драконы» вполне могут долететь до четвертьфинала.

Как Уэльс выступит на Евро?

КАК УЭЛЬС СЫГРАЕТ НА ЕВРО? Не выйдет из группы Выйдет в плей-офф и проиграет в 1/8 Вылетит в 1/4 Вылетит в 1/2 Дойдет до финала Выиграет

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