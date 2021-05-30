Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вероятно пропустить старт чемпионата Европы. Бельгийцу диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы в финале Лиги чемпионов против «Челси».
Чтобы кости глазницы правильно срослись, нужно как минимум три недели. Это ставит под сомнения возможность Де Брёйне сыграть в групповом этапе Евро. Однако вряд ли заставит полузащитника скипнуть весь турнир, так как он сможет играть в маске, защищающей область лица, сообщает ESPN.
- На 56-й минуте встречи Де Брёйне столкнулся с защитником лондонцев Антонио Рюдигером в центре поля.
- В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
- Бельгия – соперник России по группе Евро-2020. Команды встретятся 12 июня.
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Де Брёйне получил перелом глазницы и костей носа