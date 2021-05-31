После серебряных медалей ЧМ-2018 в России сборная Хорватии прочно закрепилась в списке европейских топов. С тех пор ее состав практически не изменился. На предстоящем Евро-2020 команда Златко Далича покажет, что триумф ЧМ не случайность. Правда, помешать ей могут соперники по группе D. Разбираемся, чего ждать от Модрича и компании.

Путь на Евро-2020

Евро-2020 Де Брёйне рискует пропустить матч с Россией и весь групповой этап 18 ЧАСОВ НАЗАД

В квалификации на чемпионат Европы хорваты попали в группу к Уэльсу, Словакии, Венгрии и Азербайджану. Борьба за путевки в финальную стадию получилась неожиданно интригующей. Хорватия умудрилась потерять очки в трех выездных встречах (ничьи с Уэльсом и Азербайджаном, поражение от Венгрии). Все закончилось для «шашечных» благополучно: они набрали 17 очков и заняли первое место. Несмотря на россыпь игроков из топовых европейских лиг, лучшим бомбардиром отбора стал форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович. Он вонзил четыре гола и обеспечил команде внушительный перевес забитых мячей над пропущенными (17 против 7).

Силу группы доказывает еще и то, что на Евро из нее отобрались четыре команды. Словакия и Венгрия выстрелили в плей-офф Лиги Наций.

Оптимальный состав

Как играют

Сборная Златко Далича чередует схемы 4-2-3-1 и 4-3-3. Лука Модрич и Матео Ковачич обеспечивают владение, а крайние защитники регулярно подключаются на чужую половину. Таким образом увеличивается количество игроков в атакующих зонах. Быстрый переход из обороны осуществляется за счет вертикальных разрезающих передач. Четкий позиционный стиль отличает игру Хорватии от других сборных. Команда двигается уверенно и слаженно. Хладнокровная игра первым номером позволяет им чаще атаковать. Англичане, шотландцы и чехи – соперники по группе D на Евро – могут поймать хорватов только на контратаках.

Крутость сборной Хорватии в крепкой линии полузащиты. Созидательный Модрич, как лидер неожиданных продолжений игры, может создать опасный момент даже из самой обычной ситуации одним проникающим пасом. Важно, что напарники по команде видят задумки Луки, а вот соперники прочитывают не всегда.

Кто из звезд не приедет

Иван Ракитич в сборной Хорватии Фото: Getty Images

Решение Ивана Ракитича завершить национальную карьеру многими до сих пор кажется необдуманным. Ветеран сборной всегда был одним из лучших игроков команды, и их связка с Модричем в центре поля вселяла страх в соперников. Ракитич казался ключевой фигурой, вокруг которой строилась игра. Всего за сборную он провел шокирующие 106 матчей. Со временем Иван увидел, что Далич настроен на перераспределение сил в ростере. Тренер омолаживал состав. За 3 года средний возраст команды снизился с 28 до 27 лет. На Евро-2020 игроки до 30 лет составляют 2/3 всей хорватской обоймы. Самым молодым участником турнира в сборной станет 19-летний защитник загребского «Динамо» Йошко Гвардиол. Вскоре после головокружительного ЧМ Ракитич объявил об уходе и, возможно, рановато освободил место молодым.

Борна Соса провел бомбический сезон в «Штутгарте»: выдал 9 ассистов в 26 матчах. 23-летний игрок имел все шансы поехать на Евро, ведь позиция крайнего защитника – одна из самых дефицитных в сборной. Но неожиданный скандал изменил планы. В одном из интервью Борна заявил, что хотел бы поиграть в Бундестим, ведь у него есть паспорт гражданина Германии. Немцы тут же пробили: возможно ли выкрасть из-под носа у Далича амбициозного защитника? Однако по правилам ФИФА Соса не сможет сыграть под руководством Йоахима Лёва, так как уже выступал за сборную Хорватии на молодежном уровне. Публичные извинения не помогли Борне – в ближайшее время в национальной команде его не будет.

Деян Ловрен уже прибыл в расположение сборной, но рискует пропустить турнир из-за рецидива старой травмы. Ожидается, что восстановление защитника займет от трех до шести недель. В случае, если Деян не появится на чемпионате Европы, перед Даличем встанет острый вопрос, кем заменить опытного защитника. Скорее всего, на его место выйдет Борна Баришич. В этом сезоне хорват поднял чашку чемпионата Шотландии в составе «Рейнджерс» и отыграл 33 матча.

Главная звезда

Лука Модрич, сборная Хорватии Фото: Getty Images

Лука Модрич, 35 лет («Реал Мадрид»)

Безусловно лучший игрок прошедшего ЧМ-2018 Модрич заслуженно получил «Золотой мяч». После чего пропал на сезон, уже не показывая той феноменальной игры мундиаля.

Зато в сезоне-2019/2020, будто переродившись, помог «Реалу» вытянуть чемпионский сезон. В том сезоне ветеран проводил на поле чуть больше тайма и почти никогда не играл полностью. В ковидную паузу Модрич восстановился, но дальше середины второго тайма Лука по-прежнему не вывозит. Из-за шквала травм Зидану пришлось заново адаптировать лучшие качества Модрича.

За прошедший сезон хорват пропустил всего несколько матчей. Отыгрывать приходилось не только на родной позиции, но и подстраховывать травмированных. Зидан снова подсветил универсальность Луки, которая точно поможет Хорватии на Евро. Сейчас Модрич не готов терпеть по 120 минут, как это было в четвертьфинале с Россией, но продолжает оставаться одним из умнейших игроков мира.

Главный янгстер

Никола Влашич, сборная Хорватии Фото: Getty Images

Никола Влашич, 23 года (ЦСКА)

Последние два сезона РПЛ Влашич стабильно кладет по 11 мячей. Он уже зарекомендовал себя как лучший полузащитник Премьер-лиги и доказал, что заслуживает место в основе сборной. Молодой хорват высказался об атмосфере в национальной команде:

«Она, конечно, не на том уровне, который был в России в 2018 году.. Я знаю, что между некоторыми игроками существует большая разница в возрасте, например, между Модричем и более молодыми игроками. Уверен, что я не буду сидеть один на один с Модричем и говорить на какие-то серьезные темы, но последовать его совету стоит на все 100 процентов. И это сделаю не только я, но и все молодые игроки. Я играл на чемпионате Европы U-21 года и очень жду первых выступлений в большом соревновании среди взрослых».

Разница в возрасте точно не помеха для Влашича. Чемпионат Европы станет для Николы отличным бустом для возвращения в сильную лигу. Хорват сможет показать себя в матчах против топ-сборных и доказать, что способен возить не только игроков РПЛ.

Что за тренер

Златко Далич, сборная Хорватии Фото: Getty Images

Златко Далич, 54 года

После успешнейшей игры сборной в России Златко Далич мог бы уже давно тренировать в АПЛ, но хорватский коуч остался с национальной командой. Его контракт истекает лишь в 2022 году после ЧМ в Катаре. Сейчас Далич уже не кажется временным тренером, как это было перед российским турниром. Хорватский специалист сразу дал понять, что серьезно настроен на работу в национальной команде. Отчетливо это прослеживалось после скандала с Николой Калиничем, который был изгнан из сборной прямо по ходу ЧМ из-за отказа выйти на замену.

После хлипкого выступления в Лиге наций (одна победа в шести матчах и третье место в таблице с отставанием в 10 очков) команда Далича чуть не потеряла свое 14-е место в общем рейтинге сборных. Сразу появились инсайды о том, что контракт расторгнут досрочно. Очевидно, что Евро Златко отработает, но от результатов на турнире зависит его дальнейшая судьба.

Заявка на турнир

Сборная Хорватии Фото: Getty Images

Вратари: Ловре Калинич («Тулуза»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»),

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуже Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Хайдук»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб),

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» Загреб),

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Мальорка»),

Резервный список: Филип Уремович («Рубин»), Марко Ливая («Хайдук»), Тома Башич («Бордо»), Марин Понграчич («Вольфсбург»), Кристиян Ловрич («Горица»), Ловро Майер («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Никола Моро («Динамо»).

Расписание

13 июня. Англия - Хорватия (15:00, Лондон﻿)

18 июня. Хорватия - Чехия (18:00, Глазго﻿)

22 июня. Хорватия - Шотландия (21:00, Глазго﻿)

Прогноз

После турнира в России сборная Хорватии имела все шансы оказаться фаворитом Евро-2020 в своей группе. Однако смущают результаты команды в квалификации на ЧМ в Катаре и выступление в Лиге наций. В группе D хорваты разыграют первое и второе место с англичанами. Шотландия и Чехия будут цепляться за очки в топовых матчах, но вряд ли остановят слаженный хорватский механизм. Главное для команды Далича – не нарваться на ненужные ничьи. В 1/8 финала хорваты рискуют попасть на команды, занявшие второе место в группах F и E. Самый неприятный соперник на этой стадии – сборная Германии. Немцы – улучшенная версия «шашечных».

Победа Хорватии в группе Евро оценивается коэффициентом 3,95

КАК СБОРНАЯ ХОРВАТИИ ВЫСТУПИТ НА ЕВРО-2020? Не выйдет из группы Дойдет до 1/8 финала Ворвется в 1/4 Конечная остановка – полуфинал Сыграет за титул Станет чемпионом

Другие профайлы участников Евро-2020:

Евро-2020 Пылающий Бэйл и тренер-новичок. Уэльс на Евро-2020 ДЕНЬ НАЗАД