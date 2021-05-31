Пятый город в серии текстов про столицы чемпионата Европы – Баку, в котором сотворить попытается Гарет Бэйл.

Стадион

Бакинский олимпийский стадион (или просто БОС) разрабатывали под Олимпиаду-2020, на которую претендовал Баку. Заявка Азербайджана пролетела, зато страна выиграла право на первые Европейские игры. Первый камень стадио заложили в 2011-м в честь 100-летия футбола в стране. Стройку начали через полтора года, а в 2015-м «Олимпийский» принял первую Европиаду.

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БОС – одна из самых масштабных и вместительных арен Евро-2020: она рассчитана на 69 870 тысяч. На Евро-2020 только три стадиона больше: «Стадио Олимпико» (72,7 тысячи человек), «Альянц Арена» (75k) и «Уэмбли» (90k). В то время как большинство площадок из-за пандемии ограничится 25-33% посадочных мест, Олимпийский стадион в Баку – одна из трех арен, которая заполнится на 50% и больше: настолько же откроется «Санкт-Петербург Арена», а «Пушкаш Арена» в Будапеште обещает полную посадку.

Баку Фото: Eurosport

Стадион уже принимал топовые футбольные матчи. В 2017-м «Карабах», впервые выйдя в Лигу чемпионов, провел на нем все матчи группового этапа. А в 2019-м БОС принял финал Лиги Европы: на глазах бакинской публики «Челси» прихлопнул «Арсенал» – 4:1. Через неделю после этого матча УЕФА присудил арене высшую четвертую категорию: стадион Баку – элитная площадка на уровне «Олд Траффорда», «Энфилда» и «Уэмбли».

Стадион спроектировали турецкие архитекторы, которые на родине построили арены ведущих клубов Суперлиги. При этом «Олимпийский» напоминает «Альянц Арену» – вечером его фасад загорается тысячами огоньков. БОС – самое большое мультиспортивное сооружение Азербайджана и всего Закавказья.

Расписание матчей

3 июля, 1/4 финала : Победитель 1/8 финала 3 – Победитель 1/8 финала 1 (19:00, мск)

Гарет Бэйл, Уэльс Фото: Eurosport

Футбол Баку

БОС принимает только матчи сборной Азербайджана – выступление «Карабаха» в 2017-м было исключением. В Премьер-лиге страны участвуют восемь клубов, и Баку представляют аж пять команд. Самые титулованный и уважаемый из них – «Нефтчи».

«Черно-белые» выиграли восемь чемпионств и первыми в стране пробились в групповой этап Лиги Европы. Это и остается крутейшим достижением «нефтяников» в Европе. В сезоне-2012/13 они сыграли против «Рубина», «Партизана» и «Интера». «Нефтчи» пободались с «нерадзурри» (2:2) и не уступили белградцам (1:1).

В сезоне-2020/21 «черно-белые» снова выиграли чемпионат Азербайджана. «Нефтяники» набрали 59 очков в 28 матчах и на два балла обошли «Карабах».

Звезда города

Уроженец Баку Рашад Садыхов стал легендой в двух клубах-врагах – «Нефтчи» и «Карабахе». За «нефтяников» Садыхов выступал в общей сложности пять лет, трижды переходя в другие клубы. А в «Карабахе» провел главные годы карьеры с 2011-го по 2020-й. Здесь он выиграл шесть чемпионатов Азербайджана и один Кубок страны. Рашад чаще всех получал приз лучшему игроку страны – пять раз. Все это делает Садыхова самым титулованным азербайджанским футболистом.

В 2006-м из-за закрытия трансферого окна Рашад не успел найти клуб и попробовал себя в баскетболе. Футболиста заявили за клуб «НТД Сервис Девон» из первой лиги. В дебютном матче он набрал 13 очков и забросил один трехочковый.

Рашад Садыхов Фото: Getty Images

За сборную Рашад выступал 16 лет, провел 112 матчей и забил шесть мячей. Кстати, один из них в Азербайджане считают историческим. В матче против сборной Турции в отборе на Евро-2012 мяч Садыхова стал победным, причем он забил его после розыгрыша под названием «три копейки». С углового игрок катит мяч в штрафную, двое его пропускают между ног, а третий замыкает. Гол настолько впечатлил нападающего турков Семиха Шентюрка, что он не дождался конца игры и попросил Рашада поменяться майками прямо во время перерыва. Этот мяч УЕФА признал лучшим в том туре отборочного турнира.

Садыхов завершил карьеру в прошлом году и тренирует «Зирю» – второй самый сильный клуб Баку. Сезон-2020/21 под руководством Рашада Садыхова «Зиря» завершила на четвертом месте – команде не хватило одного очка до бронзы и участия в квалификации к Лиге Европы.

3 причины ехать в город после пандемии

Во-первых, это первый крутой международный ивент за три года – какая причина может быть важнее?! Скорее всего, это последний шанс увидеть Гарета Бэйла на крупном турнире в составе сборной – валлиец, кажется, уходит в гольф. Если же и перфоманс сборной Турции не зажжет, то в Баку стоит оказаться ради 1/4 ЧЕ – матчи навылет всегда интересны.

Гран-при Баку Фото: Daimler AG

Баку – интересное направление для недорогого туризма. Это очень богатый город: здесь древние исторические районы органично переходят в хай-тек мегаполис с небоскребами и современной инфраструктурой. А кухня и культура сочетают лучшее из Ближнего Востока, Средней Азии и Европы. Кроме того, в 2018 году аналитическое агентство «ТурСтат» назвало Баку лучшим в рейтинге городов СНГ по качеству шоппинга.

Третья и главная причина – Каспийское море. О чем еще мечтать, когда Бали закрыт?

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