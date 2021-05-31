До старта Евро-2020 осталось чуть больше недели. Санкт-Петербург получил дополнительные матчи турнира после того, как УЕФА забрал их у Дублина. Можно ли успеть и вырвать последние билеты на Евро-2020? Eurosport рассказывает, как это сделать.

Когда можно будет купить билеты?

Оставшиеся тикеты поступят в продажу 1 июня. Старт – 15:00 по московскому времени. Приоритетное право на покупку получат болельщики, билеты которых на матчи в Дублине и Бильбао были аннулированы. 2 июня стартует продажа билетов для всех остальных желающих. С 4 июня шанс попасть на матчи в других городах Евро-2020 получат те, чьи билеты были аннулированы в ходе жеребьевки в мае. Для них продажа будет организована в порядке очереди.

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Все болельщики получат электронное письмо с описанием процесса покупки за сутки до поступления билетов в продажу.

Цены

Стоимость билетов на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге варьируется от 50 до 185 евро и делится на три категории:

За воротами (третья категория) – 50 евро.

Угловые сектора (вторая категория) – 125 евро.

Центральные трибуны (первая категория) – 185 евро.

Покупка тикетов в плей-офф обойдется слегка дороже: 75, 145 и 225 евро за каждую категорию на четвертьфинальные матчи в Санкт-Петербурге.

Сборная России, март 2021 года Фото: Getty Images

Где купить

Для приобретения билетов воспользуйтесь приложением UEFA EURO 2020 Mobile Tickets. Болельщики, которые купили билеты на турнир через приложение, получат их в электронном виде. Для этого нужно следовать простой пошаговой инструкции.

1. Загрузите официальное приложение для мобильных билетов на ЕВРО-2020. Оно доступно в App Store и Google Play.

2. Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты своей учетной записи УЕФА для продажи билетов в приложении.

3. Загрузите свои билеты (доступны не позднее, чем за пять дней до игрового дня).

4. Важно! Если вы загрузите приложение до получения электронного письма с приглашением для скачивания, ваши билеты не будут отображаться в приложении. Если вы хотите увидеть уже купленные билеты, войдите в свою билетную учетную запись УЕФА.

5. В день матча не забудьте взять с собой телефон, включить bluetooth и убедиться, что телефон полностью заряжен.

Чтобы узнать о мобильных билетах больше, ознакомьтесь с информацией на сайте УЕФА

Можно ли будет вернуть билет?

Вернуть сумму в полном объеме получится лишь в том случае, если ваш билет анулируют. Для матчей, на которые было продано больше билетов, чем составляет новая разрешенная вместимость стадиона, УЕФА проведет лотерею. Она случайным образом определит билеты, которые останутся действительными. При возврате вы получите средства на ту же карту, которую использовали для оплаты билетов. В ином случае сдать билет и вернуть его полную стоимость не получится.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира.

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