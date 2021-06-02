Бухаресту досталось четыре матча Евро-2020. Здесь дважды сыграет сборная Украины и, при определенных раскладах, проведет матч 1/8 финала сборная России. А еще точно погостит кто-то из топов группы F. Если же футбола вдруг будет мало то, всегда можно насладиться атмосферой города, который ассоциируется с графом Дракулой.

Стадион

Национальный стадион в Бухаресте имеет много общего с «Йохан Кройф Ареной» в Амстердаме. Его тоже открыли недавно (после реконструкции в 2011 году). И там, и там проведут по три матча в группе и 1/8 финала. На обеих аренах выступал Майкл Джексон (в Бухаресте даже дважды), а еще есть раздвижная крыша – в столице Румынии на ее закрытие требуется всего 15 минут.

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Арена в Бухаресте не всегда называлась Национальный стадион. Изначально, в 1953 году, когда стадион открыли к Международному фестивалю молодежи и студентов, он получил название «Стадион 23 августа». Потом стал Национальным стадионом, а затем вновь сменил название. К реконструкции арена подошла с именем «Лия Манолиу» – в честь метательницы диска, бравшей золото на Олимпиаде-1968.

Сейчас арена вмещает 55 600 человек, но на Евро на трибуны пустят от 25% до 33%. Так что аншлага, который собрал финал Лиги Европы-2011/12 (самый большой матч в истории арены) между «Атлетико» и «Атлетиком» увидеть не получится.

Национальный стадион, Бухарест Фото: Getty Images

Расписание матчей

13 июня, группа С: Австрия – Северная Македония (19:00 мск)

17 июня, группа C: Украина – Северная Македония (16:00 мск)

21 июня, группа С: Украина – Австрия (19:00 мск)

28 июня, 1/8 финала: Победитель группы F сыграет с третьим местом группы A, B или C (22:00 мск)

Какие клубы есть в городе

Бухарест крупный город с населением 2+ млн человек с концентрацией множества клубов в столице. Помимо известных «Динамо» и «Стяуа» (победитель ЛЧ-1985/86) в Бухаресте базируются «Спортул Студенцеск» (Лига 2), «Прогресул» (Лига 4), «Дако-Джетика» (Лига 2) и «Рапид» (Лига 2).

В предыдущем предложении намеренно допущена фактологическая ошибка. Формально Лигу чемпионов выигрывал клуб, правопреемником которого является «Стяуа» из четвертого дивизиона. А тот клуб, что входит в топ-3 румынского чемпионата с 2017 года, называется «ФКСБ». Все дело в том, что четыре года назад «ФКСБ» выделился в независимую от румынской армии структуру и захотел сохранить историческое имя «Стяуа». В ведомстве на уступки не пошли и запретили это делать, а потом обратились в суд и выбили историческое наследие старого «Стяуа» для клуба из четвертого дивизиона.

«Стяуа» – обладатель Кубка чемпионов-1986 Фото: Imago

Есть у бухарестских клубов и другие безумные истории. Ныне мертвый клуб «Виктория», например, контролировался ФСБ Румынии и играл в Кубке УЕФА против тбилисского и минского «Динамо». «Венус» был одним из сильнейших клубов межвоенного времени и восемь раз выигрывал чемпионат страны, но тоже погиб. Зато именно на его стадионе впервые в истории румынского футбола провели матч при искусственном освещении.

Веселая история есть и у «Дако-Джетика». Клуб, ныне выступающий во второй по силе румынской лиге, до 2018 года назывался «Ювентус». Потом ситуация заинтересовала туринский клуб, и звучное имя пришлось сменить.

Самый крутой футболист города

Георге Хаджи светился не только в «Реале» и «Барселоне», но и сразу в парочке бухарестских клубов. Карпатский Марадона начал карьеру в «Фаруле», в 1983 году переехал в «Спортул Студенцеск». Прошло четыре года и на его счету было 58 банок в 108 играх. Талантливого 22-летнего парня взяли в «Стяуа», где он за три года набил еще более выдающуюся статистику – 76 голов в 97 играх.

Георге Хаджи Фото: Getty Images

Хаджи – лучший футболист Румынии XX века и член списка ФИФА 100. «Золотой мяч» главный румынский игрок так и не взял, зато вошел в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

Причины приехать в город после пандемии

Бухарест – небанальный вариант для путешествий по Европе. У города богатая история и ареол города, пропитанного чем-то зловещим. При этом столица Румынии совсем не выглядит как пристанище вампиров и злых духов. Город называют «маленьким Парижем», а в его черте повсюду расположено много садов и парков.

Замок Дракулы Фото: Getty Images

Если пригоните в Бухарест, то обязательно посмотрите Старый город. В исторической части столицы стоит крупнейшее административное здание в мире – Дворец Парламента. Неподалеку можно найти и румынскую Триумфальную арку, а еще Площадь Революции.

Конечно, про Дракулу забывать тоже нельзя. В пригороде Бухареста расположен монастырь Снагов, где он похоронен. А в городке Брашов совсем неподалеку находится готический замок Бран – говорят, это именно то место, где жил Влад III Цепеш.

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