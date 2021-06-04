Сборная Испании невзрачно выступила на трех последних гиперивентах: на ЧМ-2014 не вышла из группы с Нидерландами, Чили и Австралией, на Евро-2016 и ЧМ-2018 вылетела уже в 1/8 финала (от Италии и России соответственно). На Евро-2020 испанцы предпримут четвертую попытку приблизиться к великим результатам 2008-2012 годов.

Путь на Евро

В отборе Испания в очередной раз получила группу без мощных соперников и спокойно обошла конкурентов из Швеции и Норвегии. В домашних матчах скандинавы зацепили по ничьей, но на выезде и во встречах с аутсайдерами группы (Румынией, Фарерами и Мальтой) потягаться с Испанией не смогли.

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По очкам за 10 матчей испанцы уступили только Бельгии и Италии, которые выбили максимум, так что их выход в решающую стадию стал одним из самых уверенных. Кстати, на Евро испанцам снова предстоит сыграть со шведами в одной группе.

Оптимальный состав

Как играют

Нынешняя сборная Испании – команда-загадка, но с привычными принципами игры. В атаке команда Луиса Энрике располагается по схеме 4-5-1 или 4-3-3 с широкими краями, где будут зажигать Ферран Торрес, Дани Ольмо и Микель Ойярсабаль.

В центре поля в большинстве матчей Испания выходила с треугольником основанием вверх, где место в опорной зоне отводилось Серхио Бускетсу или Родри. А вот кто расположится ближе к атаке – вопрос открытый. На два места претендуют Тьяго Алькантара, Коке, Педри, Фабиан Руис и даже Маркос Льоренте, готовый сыграть примерно везде. Итоговый выбор будет зависеть от планов Энрике на конкретный матч.

Самые большие проблемы у испанцев в защите. По официальной причине главный тренер не вызвал Рамоса из-за того, что Серхио не может набрать форму, хотя ходили слухи, что легенда «Реала» устал и хочет сыграть на Олимпиаде. Поэтому порядок в центре обороны вверен Пау Торресу (основа «Вильярреала»), Эрику Гарсии, Эмерику Лапорту (оба – резерв «Манчестер Сити») и Диего Льоренте (основа «Лидса», но почти полсезона пропустил из-за травмы). Как это будет смотреться и к чему приведет, пока решительно непонятно.

Кто из звезд не приехал

Отсутствие Серхио Рамоса в центре обороны сборной, конечно, сильно смущает, но центрдеф «Реала» действительно невзрачно провел постпандемийный сезон.

Серхио Рамос, сборная Испании Фото: Getty Images

Помимо этого, не будет на турнире и самого дорогого испанца по оценке Transfermarkt: Ансу Фати хоть и сломался (мениск) еще в конце 2020 года, восстановиться к Евро не успел. Зимой у молодой суперзвезды возникли проблемы с возвращением к тренировкам (в колене скапливается жидкость), решить которые не удалось даже спустя полгода.

Сложно прошел сезон и для Сауля Ньигеса. Он не всегда попадал в основу «Атлетико», поэтому не получил и вызов на Евро.

Главная звезда

Серхио Бускетс, сборная Испании Фото: Getty Images

Серхио Бускетс, 32 года («Барселона»)

Если оценивать только статус, то лучший игрок команды – именно опорник «Барселоны». Он выигрывал ЧМ, Евро и три ЛЧ: только в последние годы чуть потерял в скорости и не всегда выходит в основе сборной.

На поле же лидером должен стать Альваро Мората. Он преодолел кризис голов, которые отбирал ВАР, и выдал плотный сезон в «Ювентусе». В 44 матчах Альваро оформил 20+12, а за сборную в последних шести матчах собрал 2+1.

Главный янгстер

Педри, сборная Испании Фото: Getty Images

Педри, 18 лет («Барселона»)

Перфоманс Педри – едва ли не единственная причина не называть сезон «Барселоны» суперпровальным. Молодое дарование каталонцев прибавило на 873% в трансферной стоимости по сравнению с июлем прошлого года, хотя по цифрам сезон получился невзрачным (4+6). Зато Педри круто помогал с продвижением мяча и поиском нестандартных решений. А еще в его арсенале потрясающая техника и умение добавлять небанальности даже простым атакам.

Что за тренер

Энрике управляет сборной Испании с 2018 года, но пропустил часть отборочного цикла к Евро из-за смертельной болезни дочери. В июне 2019-го Луис подал в отставку по личным причинам, которые раскрылись только в августе того же года. Девочка умерла от рака, а Энрике нашел в себе силы попроситься обратно на пост. Тренера вернули на законное место, а вот подменявший Луиса многолетний ассистент Роберт Морено в сборной не остался. Видимо, планировал реализовать амбиции главного тренера – Луис Энрике назвал его предателем и исключил из тренерского штаба. Морено отреагировал импульсивным монологом в прессе, где опроверг слова Энрике о том, что собирался везти Испанию на Евро-2020: «Я был шокирован тем, что он не хочет меня видеть в национальной команде. Что я сделал не так? Хотелось позвонить ему и спросить, в чем дело, но я не сделал это, потому что для меня настало трудное время. Не понимаю, почему он говорил о предательстве. Я всегда был лоялен к нему».

Луис Энрике, Испания Фото: Getty Images

Заявка на турнир

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид де Хеа («МЮ»), Роберт Санчес («Брайтон»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»).

Полузащитники: Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Пабло Сарабия («ПСЖ»).

Нападающие: Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»).

Расписание

14 июня. Испания – Швеция (22:00, Севилья)

19 июня. Испания – Польша (22:00, Севилья)

23 июня. Словакия – Испания (19:00, Севилья)

Прогноз

Испания – пятый фаворит Евро-2020 по мнению букмекеров. Удивлен, но понимаю, почему им рисуют такую цифру. С победой в группе проблем возникнуть не должно, а это автоматически отправляет испанцев в более простую половину сетки. Из мощных оппонентов до финала, если все фавориты выйдут с первых и вторых мест, на пути команды Энрике встретятся только Англия и Нидерланды. А в финале возможно что угодно.

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