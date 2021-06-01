Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пошутил над одноклубником и партнером по сборной Англии Трентом Александер-Арнольдом.
Выложив совместное фото, сделанное в расположении национальной команды, Хендерсон подписал: «Даже моя жена так на меня не смотрит».
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- На Евро-2020 Англия попала в группу с Хорватией, Шотландией и Чехией.
- Хендерсон завоевал с «Ливерпулем» пять трофеев, Александер-Арнольд – четыре.
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