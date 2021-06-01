Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил 38-ю позицию команды в рейтинге ФИФА.
«Это чисто информативно. С другой стороны, мы были и на более низких позициях, поэтому улучшаем позицию шаг за шагом. Нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем и нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше – так и мы: хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить позиции», – цитирует Черчесова «Чемпионат».
- Россия идет на 38-м месте, набрав 1462,65 очка.
- На групповом этапе Евро-2020 команда Черчесова сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
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