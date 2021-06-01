Весь мир вдруг стал следить за сборной Швеции перед Евро. Средняя команда привлекла внимание не яркой игрой, а триумфальным возвращением Златана. Суперфорвард завершил выступление за «Тре Крунур» в 2016-м, но вернулся специально под чемпионат Европы. Все мечтали увидеть, как 39-летний дядька выглядит на фоне топ-сборных. Увы, травма колена лишила сборную Швеции минимум миллиона телезрителей.

Путь на Евро-2020

Евро-2020 Ларссон сыграет на Евро-2020. Его вызвали вместо Златана 18/05/2021 В 16:52

«Тре Крунур» забросило в отборочную группу к Испании, так что судьба первого места решилась уже в день жеребьевки. За вторую строчку шведы махались с Норвегией и Румынией, и на бумаге соперники обещали проблемы.

Швеция прошла отбор всего с одним поражением – ожидаемо влетели Испанцам в гостях. В ответке желтые викинги чуть не выиграли: команда Янне Андерссона вела 1:0, но Родриго сравнял счет на 92-й минуте. С норвежцами «Тре Крунур» дважды сыграли вничью с общим счетом 4:4. Шведы вообще много забили в отборе (23 мяча) – из 55 команд больше только у Англии, Германии, Нидерландов, Испании, Франции, Бельгии и Италии, которые выиграли свои группы.

В результате сборная Андерссона вышла на Евро за тур до конца отборочного этапа. Швеция заняла второе место с 23 очками, обогнала норвежцев на четыре балла и отстала от испанцев на восемь.

При этом «Тре Крунур» неудачно выступили в Лиге наций: заняли последнее место в группе с Хорватией, Францией и Португалией и вылетели из элитного дивизиона.

Зато шведы качественно стартовали в отборе на ЧМ-2022: грохнули Косово (3:0) и Грузию (1:0).

Оптимальный состав

Как играют

Через три года после чемпионата мира Швеция заметно обновила состав: в заявке на Евро 10 человек, которых не было на турнире в России. Но это не революция, а эволюция.

«Тре Крунур» пропускают чаще среднего – девять мячей в отборе на Евро и 13 в Лиге наций. Но Янне Андерссон практически не трогал линию обороны, добавив пару суперопытных ветеранов: Маркуса Даниельсона и Микаэля Лустига.

Зато в полузащите и атаке команда очень сильно обновилась: большинство новичков молоды и играют в сильный европейских лигах. 21-летний Александр Исак раздраконил Ла Лигу 17-ю голами за «Реал Сосьедад». Деян Кулусевски (тоже 21 год) стал основным игроком «Ювентуса» и получил тонны комплиментов – в том числе от Макса Аллегри. 23-летний Джордан Ларссон затащил «Спартак» в Лигу чемпионов 15-ю голами и пятью ассистами.

Кроме сына Хенрика Ларссона, за «Тре Крунур» играет еще трое мужчин из РПЛ: «Краснодар» представляют Маркус Берг, Кристоффер Ольссон и Виктор Классен.

Короче, Швеция на Евро-2020 – команда с испытанной и относительно надежной обороной, опытными крепышами в середине поля и очень разнообразной молодой атакой.

Кто из звезд не приехал

Златан Ибрагимович, Швеция Фото: Getty Images

Златан Ибрагимович вернулся в сборную, провел один матч, травмировался и пропустит чемпионат Европы. В матче против «Юве» бог травмировал колено и вместо Евро лег на операцию в США.

Потеря Златана – боль не только для Швеции, но и для всех зрителей турнира. Осенью Ибре стукнут сорокет, и, несмотря на колоссальную форму, выступление на Евро могло быть его финальным перфомансом на больших турнирах.

«Это грустно для нас и особенно для Златана. Надеюсь, он вернется как можно скорее», – заявил Андерссон.

Главная звезда

Эмиль Форсберг, 29 лет («Лейпциг»)

Без Златана Швеция превратилась в команду примерно равных по уровню футболистов. Да, Виктор Линделёф играет за «МЮ», а Деян Кулусевски зажигает в «Ювентусе», но это не те ребята, которые первыми всплывают в голове при мысли о сборной Швеции.

Единственный претендент на роль звезды – Эмиль Форсберг. Хав «Лейпцига» довольно долго поддерживал статус лидера клуба за счет воспоминаний о шикарном сезоне-2016/17, когда забил восемь мячей и выдал 22 ассиста. Последующие сезоны Эмиль провел неровно – за провалами следовали взрывные отрезки с голами и красивыми победами, а травмы чередовались со скандалами агента игрок и боссов «Лейпцига».

Эмиль Форсберг, Швеция Фото: Getty Images

Начало сезона-2020/21 Форсберг тоже провел неровно – конфликтовал с Юлианом Нагельсманном и мало играл. Но уход Тимо Вернера дал ему шанс, и в какой-то степени швед им воспользовался. Эмиль впервые за четыре года забил семь мячей в чемпионате и четыре раза ассистировал. Ближе к концу сезона в его игре наступил подъем, и Форсберг снова засиял. Швеция должна воспользоваться ренессансом главной звезды.

Главный янгстер

Александер Исак, 21 год («Реал Сосьедад»)

Два года назад Александер был дублером в «Виллем II» из чемпионата Голландии. В сезоне-2020/21 Исак – лучший бомбардир «Реал Сосьедад», автор одного хет-трика и двух дублей.

Парень забил 17 мячей – это 28% всех голов клуба в Ла Лиге. Результативная игра юного шведа затащила «Сосьедад» в Лигу Европы и уже обратила внимание «Барселоны». Слухи ставят Исака на второе место после Эрлинга Холанна в шорт-листе каталонцев.

В Швеции он сыграет основного форварда и в случае успеха солидно поднимет трансферную стоимость еще больше: только с начала 2021-го цена Исака на Transfermarkt выросла в два раза и составила 40 млн евро.

Александер Исак, Швеция Фото: Getty Images

Что за тренер

Янне Андерссон не отличился в большом футболе ни как игрок, ни как тренер. Но при этом 58-летний коуч – творец лучших результатов сборной Швеции за последние 15 лет. Янне принял команду летом 2016-го после слабого выступления на Евро.

Андерссон освежил состав и уверенно вывел команду на чемпионат мира-2018. Швеция заняла второе место в отборочной группе и оставила Нидерланды без поездки на Кубок мира. А затем в стыковых матчах парни Андерссона грохнули Италию и доказали, что они не просто туристы в России.

На самом чемпионате Швеция выиграла группу с Германией, Мексикой и Южной Кореей. «Тре Крунур» добрались до четвертьфинала, в котором проиграли Англии (0:2).

Под руководством Андерссона Швеция выиграла группу B в Лиге наций и спокойно вышла на Евро-2020.

Янне Андерссон на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Единственным неудачным турниром Янне назовет второй розыгрыш Лиги наций. «Желто-синие» сыграли против сильнейших сборных Европы – Франции, Португалии и Хорватии. Швеция отдали почти все матчи – только у хорватов выиграли дома (2:1).

Заявка на турнир

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Кристоффер Нурдфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»).

Защитники: Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Маркус Даниельсон («Дальян Про), Андреас Гранквист (без клуба), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделеф («МЮ»), Мартин Ольссон («Хэкен»).

Полузащитники: Йенс Каюсте («Мидтьюлланд»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон (АИК), Кристоффер Ольссон («Краснодар»), Робин Куайсон («Майнц»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Свандберг («Болонья»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Джордан Ларссон («Спартак»).

Расписание

14 июня. Испания – Швеция (22:00 мск, Севилья)

18 июня. Швеция – Словакия (16:00 мск, Санкт-Петербург)

23 июня. Швеция – Польша (19:00 мск, Санкт-Петербург)

Прогноз

При Андерссоне Швеция показывает стабильно хорошие результаты уже шестой год. Команда успешно выступила на чемпионате мира, в первом розыгрыше Лиги наций и уверенно отобралась на Евро-2020. У нее ровный и разнообразный состав, который позволяет подстраиваться под сильных соперников и доминировать в матчах с равными и слабыми конкурентами.

Winline сомневается в победе «Тре Крунур» на Евро, но предлагает занимательную ставку на стадию плей-офф: на четвертьфинал можно поставить с кэфом 5

Другие профайлы участников Евро-2020:

Товарищеские матчи Дебютный гол Соболева и фейл Джанаева. Факты матча Россия – Швеция 08/10/2020 В 18:06