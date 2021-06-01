Болельщики сборной России не смогут попасть в Копенгаген на заключительный матч группового этапа Евро-2020 против Дании из-за ситуации, связанной с коронавирусом.

В распоряжении «Спорт-Экспресса» появилось письмо генерального секретаря РФС Александра Алаева генеральному директору УЕФА Мартину Каллену об обеспокоенности ситуацией.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России, которые приобрели билеты на матч, на игру группового этапа Евро-2020 в Дании. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», – говорится в тексте.

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Россия и Дания сыграют 21 июня в рамка[ третьего тура группового этапа Евро.

Также в группу попали Бельгия и Финляндия.

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