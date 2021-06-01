11 июня стартует чемпионат Европы по футболу – турнир, которого пришлось ждать дольше из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории Евро пройдет не в одной и даже не в двух странах – турнир примут 11 стадионов 11-ти городов 10-ти государств. Чтобы ты ничего не упустил, мы собрали расписание всех матчей Евро-2020 в одном месте. Не забудь сохранить в закладки!
Группа А
Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Евро-2020
Дания не пустит российских болельщиков на матч Евро-2020
- 11 июня, Турция – Италия (22:00, Рим)
- 12 июня, Уэльс – Швейцария (16:00, Баку)
- 16 июня, Турция – Уэльс (19:00, Баку)
- 16 июня, Италия – Швейцария (22:00, Рим)
- 20 июня, Италия – Уэльс (19:00, Рим)
- 20 июня, Швейцария – Турция (19:00, Баку)
Группа B
Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
- 12 июня, Дания – Финляндия (19:00, Копенгаген)
- 12 июня, Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург)
- 16 июня, Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)
- 17 июня, Дания – Бельгия (19:00, Копенгаген)
- 21 июня, Россия – Дания (22:00, Копенгаген)
- 21 июня, Финляндия – Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)
Группа C
Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
- 13 июня, Австрия – Северная Македония (19:00, Бухарест)
- 13 июня, Нидерланды – Украина (22:00, Амстердам)
- 17 июня, Украина – Северная Македония (16:00, Бухарест)
- 17 июня, Нидерланды – Австрия (22:00, Амстердам)
- 21 июня, Северная Македония – Нидерланды (19:00, Амстердам)
- 21 июня, Украина – Австрия (19:00, Бухарест)
Группа D
Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
- 13 июня, Англия – Хорватия (16:00 Лондон)
- 14 июня, Шотландия – Чехия (16:00, Глазго)
- 18 июня, Хорватия – Чехия (19:00, Глазго)
- 18 июня, Англия – Шотландия (22:00, Лондон)
- 22 июня, Чехия – Англия (22:00, Лондон)
- 22 июня, Хорватия – Шотландия (22:00, Глазго)
Группа E
Испания, Швеция, Польша, Словакия
- 14 июня, Польша – Словакия (19:00, Санкт-Петербург)
- 14 июня, Испания – Швеция (22:00, Севилья)
- 18 июня, Швеция – Словакия (16:00, Санкт-Петербург)
- 19 июня, Испания – Польша (22:00, Севилья)
- 23 июня, Словакия – Испания (19:00, Севилья)
- 23 июня, Швеция – Польша (19:00, Санкт-Петербург)
Группа F
Венгрия, Португалия, Франция, Германия
- 15 июня, Венгрия – Португалия (19:00, Будапешт)
- 15 июня, Франция – Германия (22:00, Мюнхен)
- 19 июня, Венгрия – Франция (16:00, Будапешт)
- 19 июня, Португалия – Германия (19:00, Мюнхен)
- 23 июня, Германия – Венгрия (22:00, Мюнхен)
- 23 июня, Португалия – Франция (22:00, Будапешт)
1/8 финала
26 июня, 2-я команда группы А – 2-я команда группы B (19:00, Амстердам)
26 июня, 1-я команда группы А – 2-я команда группы C (22:00, Лондон)
27 июня, 1-я команда группы C – 3-я команда группы D/E/F (19:00, Будапешт)
27 июня, 1-я команда группы B – 3-я команда группы A/D/E/F (22:00, Севилья)
28 июня, 2-я команда группы D – 2-я команда группы E (19:00, Копенгаген)
28 июня, 1-я команда группы F – 3-я команда группы A/B/C (22:00, Бухарест)
29 июня, 1-я команда группы D – 2-я команда группы F (19:00, Лондон)
29 июня, 1-я команда группы E – 3-я команда группы A/B/C/D (22:00, Глазго)
Четвертьфиналы
2 июля, 1-й четвертьфинал: победитель матча 6 – победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)
2 июля, 2-й четвертьфинал: победитель матча 4 – победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)
3 июля, 3-й четвертьфинал: победитель матча 1 – победитель матча 3 (19:00, Баку)
3 июля, 4-й четвертьфинал: победитель матча 8 – победитель матча 7 (22:00, Рим)
Полуфиналы
6 июля, 1-й полуфинал: победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 1 (22:00, Лондон)
7 июля, 2-й полуфинал: победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон)
Финал
11 июля: победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)
Евро-2020
Швеция на Евро-2020: без Златана, но с четырьмя звездами РПЛ
Евро-2020
Черчесов не придал значения 38 месту России в рейтинге ФИФА