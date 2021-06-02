Сборная Англии привезет на Евро практически идеальный состав: у Гарета Саутгейта травмирован лишь вратарь Ник Поуп, но для него нашлась достойная замена. У «трех львов» есть шикарный шанс засветиться, потому что в стране окрепло сильное молодое поколение.

Путь на Евро-2020

Англия редко испытывает проблемы с квалификацией на крупные турниры: за последние три отбора на чемпионат Европы британцы потерпели лишь одно поражение – на пути к Евро-2016 и вовсе выбили 10 из 10.

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Если бы главным тренером англичан был Станислав Черчесов, то он бы назвал последнюю группу команды контрольной. Ни одного гранда и лишь один крепкий середняк в лице чехов – сплошные товарняки с Косово, Черногорией и Болгарией. Парни Гарета Саутгейта умудрились разок проиграть (как раз Чехии), но все равно с большим запасом взяли первое место.

Несмотря на локальные успехи, коуч подвергся серьезной критике за слабую игру в матчах с серьезными соперниками. И это справедливо: в 2019-м опасность представляли только Чехия и Нидерланды – оба матча «три льва» проиграли. В 2020-м из серьезных соперников достались Дания и Бельгия: итог – поражение от бельгийцев (и победа в ответке) + ничья и пощечина от скандинавов. Действительно печальные результаты для больших мальчиков.

Оптимальный состав

Как играют

В некоторых матчах Саутгейт протестировал схему с четырьмя защитниками, но нет сомнений, что на Евро англичане сыграют в три центральных. Если появление в старте Харри Магуайра и Джона Стоунза не вызывает ни малейших сомнений, то по третьему есть вопросы. Предполагается, что слот займет Кайл Уокер, который уже привык к этой позиции в сборной, но из-за перебора правых защитников появилась альтернатива в лице Трента Александер-Арнольда – парень из Мерсисайда генерирует высокоточные кроссы, которые ценит Саутгейт на позиции ЦЗ.

Есть вариант, что ТАА заполнит родную позицию правого фулбека, но фаворит на эту роль Киран Триппьер. Он провел шикарный сезон в Примере и, несмотря на нелепую дисквалификацию, внес заметный вклад в чемпионство «Атлетико». Слева у коуча тоже отличный выбор: либо победитель ЛЧ Бен Чиллуэл, либо заметно прибавивший Люк Шоу.

Позиции крайних защитников – ключевые в системе Саутгейта. Тренер ставит на подключения фулбеков и их кроссы/прострелы на идеального Харри Кейна. Помогать фланговым ребятам, скорее всего, будут Фил Фоден и Джейдон Санчо: оба провели великолепные сезоны в клубах, оба умеют стягивать на себя защитников и разрезать ключевыми передачами.

Поддерживать атакующую мощь будут два открытия АПЛ: заточенный за беготню и отборы Деклан Райс, а также MVP «Челси» Мэйсон Маунт.

Схема Саутгейта прекрасна подвижностью: она легко может трансформироваться в 3-4-3, в 3-4-1-2, в 3-4-2-1 или в 3-5-2 при оборонительной фазе. Крутейшая скамейка делает систему практически идеальной.

Мэйсон Маунт, сборная Англии Фото: Getty Images

Кто не поехал на турнир

У англичан настолько безумный ростер, что любая жертва тренера вызывает споры. Во-первых, болельщики наехали на Саутгейта за отказ от Аарона Уан-Биссаки, который провел хороший сезон в «МЮ». Во-вторых, не все поняли отсутствие Фикайо Томори, выстрелившего в «Милане»: многие видели экс-игрока «Челси» если не в основе, то хотя бы на лавке.

Меньше споров вызвали другие забытые тренером игроки. Например, Ник Поуп – основной вратарь англичан в отборочном цикле к ЧМ. Голкипер «Бёрнли», который умудрился оформить 11 сухарей в АПЛ за аутсайдера, получил травму – за место в рамке зарубятся Джордан Пикфорд и Дин Хендерсон, а фаворита в этой дуэли определить сложно.

Из-за огромной конкуренции в атаке мимо чемпионата Европы пролетели Олли Уоткинс и Джесси Лингард, который ожил в «Вест Хэме» и реанимировал карьеру. Еще не будет Тэмми Абрахама – форвард, выстреливший при Фрэнке Лэмпарде, плотно присел на лавку у Томаса Тухеля.

Главная звезда

Харри Кейн, 27 лет («Тоттенхэм»)

Харри Кейн Фото: Getty Images

При успешном стечении обстоятельств Харри может стать MVP турнира. Форвард обладает великими скиллами, которые показал в этом сезоне: даже в полумертвом «Тоттенхэме» и при сухой системе Жозе Моуринью форвард умудрился настрелять 23 гола и выиграл бомбардирскую гонку. Страшно представить, на что он был бы способен, например, в «Сити», где ассистами швыряются звезды Пепа Гвардиолы.

При этом лондонский великан не просто финишер, а гибкий футболист: не ленится играть в оттяжке, рубится за каждый мяч и ассистирует партнерам. 14 голевых передач – лучший показатель в чемпионате Англии, хотя в конкурентах у Харри были Бруну Фернандеш и другие профильные распасовщики.

Евро – лучший шанс для Кейна окончательно продать себя в топ-клуб. Нет сомнений, что после турнира Харри наконец снимет джерси «Тоттенхэма», а крутой перфоманс может организовать для англичанина люксовый аукцион и жирнейший контракт.

Главный янгстер

Фил Фоден, 21 год («Манчестер Сити»)

Фил Фоден, сборная Англии Фото: Getty Images

Состав Саутгейта настолько свеж и молод, что на роль главной молодой звезды претендует россыпь юниоров. Тут и 17-летний Джуд Беллингем, сверкнувший тремя ассистами в Бундеслиге за «Дортмунд», и 22-летний Маунт, выдавший победный ассист в финале Лиги чемпионов. Еще есть Санчо (21 год), Александер-Арнольд (22) и Букайо Сака (19).

Но главным янгстером «трех львов» все же выглядит Фил Фоден – парень, который безболезненно заменил Давида Сильву в «Манчестер Сити». Гвардиола запутал соперников ложной позицией Фила в атаке, и сейчас по стилистике уроженец Стокпорта сильно напоминает праймового Алексиса Санчеса. Прогресс Фодена доказывают цифры: только в АПЛ он настрелял 9+5, еще есть 3+3 в Лиге чемпионов.

Недавно сайт BT Sport сравнил статистику Фила с легендами АПЛ – Полом Скоулзом, Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом. К 21 году легендарные парни на троих сообразили 37 голов, 22 ассиста и три трофея. Янгстер «Сити» со фриковой прической оформил 31+22+10. Феноменальные цифры, учитывая, что сезон-2020/21 стал лишь вторым полноценным для воспитанника академии «горожан».

Что за тренер

Гарет Саутгейт, 50 лет

Английская пресса и фанаты – самые безжалостные люди на земле. Они настолько вникают в детали, что критикуют топов по любым вопросам. Больше всего Саутгейту достается за слабые игры против серьезных сборных в последних двух сезонах. Команда неудачно выступила в Лиге наций: набрала всего 10 очков и в шести матчах забила лишь семь мячей. Не густо, учитывая, что в соперниках были Дания и Исландия.

Еще Саутгейта пинают за странные решения с составом: например, припоминают четыре правых защитника в заявке, но исключение Уан-Биссаки.

«Мы думали над этим всю неделю. У нас есть четыре футболиста, которые иногда играют на позиции правого защитника в своих клубах. Они вошли в число 26 лучших игроков Англии. Если бы я мог взять на Евро пять или шесть правых защитников, то сделал бы это. Мы едем на турнир, чтобы провести девять матчей. Уже сейчас есть вопросы по состоянию здоровья некоторых игроков», – обороняется Саутгейт.

Гарет Саутгейт, Англия Фото: Getty Images

Все же котировки Гарета по-прежнему высоки. На Евро он действительно вызвал лучших для своей системы, а Лига наций – вряд ли тот турнир, по которому стоит оценивать команду. В Англии до сих пор помнят и чтят отважную сборную Саутгейта в полуфинале чемпионата. Но крах на Евро может перечеркнуть былые заслуги.

Заявка на турнир

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм»).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба – «Манчестер Сити»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Бакайо Сака («Арсенал»).

КАК ВЫСТУПИТ АНГЛИЯ НА ЕВРО? Вылетит в группе Вылетит в 1/8 финала Дойдет до 1/4 Минимум полуфинал Проиграет в финале Возьмет Евро

Расписание матчей

13 июня. Англия – Хорватия (16:00 мск, Лондон)

18 июня. Англия – Шотландия (22:00 мск, Лондон)

23 июня. Чехия – Англия (22:00 мск, Лондон)

Прогноз

Самое забавное, что «трем львам» не очень-то надо выигрывать группу. Так получилось, что победитель квартета с англичанами, чехами, шотландцами и хорватами выходит на второе место из группы D: той самой, где затесались Германия, Франция и Португалия. Саутгейту намного выгоднее финишировать вторым: при таком раскладе в плей-офф будет ждать второе место из квартета E – скорее всего, там победят испанцы, а за вторую строчку поборются Словакия, Швеция и Польша.

Дальше сетка перемешивается, и возникает слишком много составляющих и «если». Если «три льва» избегут встречи с выжившими в группе смерти, то доберутся минимум до четвертьфинала. Но состав и прогресс молодых англичан намекает, что эта банда – фаворит Евро.

Так считает и WInline, который поставил выше Англии лишь Францию – действующего чемпиона мира. Саутгейт без проблем выйдет из группы, но дальше начнутся приключения: например, на вылет британцев в четвертьфинале коэффициент составил 4.65

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