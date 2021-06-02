Опубликовано 02/06/2021 в 07:12 GMT | Обновлено 02/06/2021 в 07:25 GMT

Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав национальной команды, который сыграет на чемпионате Европы-2020. Из состава отцепили трех футболистов: вратаря Андрея Лунева из «Зенита», а также защитников Романа Евгеньева из «Динамо» и Илью Самошникова из «Рубина».

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»).

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Полузащитники: Максим Мухин (ЦСКА), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).

Илья Самошников не поедет на Евро из-за повреждения. Ранее по той же причине от сборной отцепили Арсена Захаряна из «Динамо».

Сборная России сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.

С бельгийцами российская команда встретится 12 июня в Петербурге, с финнами – 16 июня также на «Санкт-Петербург Арене», а с датчанами – 21 июня в Копенгагене.

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