Нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился планами по поводу своего будущего. Валлиец собирается принять решение о карьере после чемпионата Европы.
«Очевидно, было много чего написано о моем будущем. Я не хочу говорить ничего, что вызовет еще больший хаос, больше драмы или привлечет внимание. Я просто хочу сосредоточиться на Евро-2020. Я не хочу говорить ничего, что может вызвать какие-либо проблемы. Я сосредоточен только на Евро. Когда турнир закончится, сяду и решу, что я хочу делать», – приводит слова Бэйла Goal.
- Контракт Бэйла с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.
- Мадридцев возглавил Карло Анчелотти, под руководством которого Бэйл регулярно играл в основе «Реала».
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