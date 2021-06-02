Нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился планами по поводу своего будущего. Валлиец собирается принять решение о карьере после чемпионата Европы.

«Очевидно, было много чего написано о моем будущем. Я не хочу говорить ничего, что вызовет еще больший хаос, больше драмы или привлечет внимание. Я просто хочу сосредоточиться на Евро-2020. Я не хочу говорить ничего, что может вызвать какие-либо проблемы. Я сосредоточен только на Евро. Когда турнир закончится, сяду и решу, что я хочу делать», – приводит слова Бэйла Goal

Контракт Бэйла с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.

Мадридцев возглавил Карло Анчелотти, под руководством которого Бэйл регулярно играл в основе «Реала».

Евро-2020 Пылающий Бэйл и тренер-новичок. Уэльс на Евро-2020 30/05/2021 В 09:52

Чемпионат Испании Бэйл хочет отыграть за «Реал» сезон и уйти из футбола 21/05/2021 В 12:50