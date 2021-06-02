Итоговый состав сборной России на Евро не удивил – отцепили тех, кого должны были. Андрей Лунев объективно проиграл конкуренцию в этом сезоне и Шунину, и Дюпину, и Сафонову. Самошников не поедет на Евро по медицинским причинам, а Евгеньев ошибается чаще других защитников сборной. И пусть Черчесов убрал двух новичков, состав национальной команды серьезно изменился по сравнению с ЧМ-2018.

Вратари

ЧМ-2018: Игорь Акинфеев (5 матчей), Андрей Лунев (0), Владимир Габулов (0).

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Евро-2020: Антон Шунин, Матвей Сафонов, Юрий Дюпин.

Непонятно, уход Акинфеева или Габулова больше сподвиг тренерский штаб искать варианты в воротах. Да, без легенды рамка сборной по-прежнему смотрится сиротливо, но Антон Шунин с мясом оторвал звание первого номера у Гилерме. Маринато в итоге вообще не попал в расширенный состав, а Сафонов и Дюпин станут отличной заменой Шунину. Предпочтение Черчесов наверняка отдаст Матвею, но и на Юрия вполне можно рассчитывать – сезон с «Рубином» это показал.

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

Защитники

ЧМ-2018: Фернандес (5), Кутепов (5), Игнашевич (5), Кудряшов (4), Гранат (1), Смольников (1), Семенов (0).

Евро-2020: Фернандес, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов.

Из прошлого состава линии обороны остались только Марио, Кудряшов и Семенов. Наличие первого и даже второго не удивляет. Бразилец держит уровень, хотя и он немного сдал за три года. Кудряшов четко выполняет задачи Черчесова, да и в Турции играет регулярно. Андрей Семенов не сыграл ни минуты на чемпионате мира в России, но на этом турнире Черчесов точно отсыпет ему минут: Дивеев не внушает такого же доверия, как Кутепов в 2018-м.

Игорь Дивеев (сборная России) Фото: Getty Images

Пока неясно, будет ли игроком старта Караваев, или он продолжит ждать, когда наиграется Фернандес. Что касается Жиркова, ветерана опробовали на всех позициях, в последних матчах он играл вингера, хотя не так давно бегал в обороне. В любом случае, на Евро солировать будет точно не Жирков.

Полузащитники

ЧМ-2018: Денис Черышев (5), Далер Кузяев (5), Роман Зобнин (5), Александр Самедов (5), Юрий Газинский (4), Александр Головин (4), Юрий Жирков (3), Алан Дзагоев (2), Александр Ерохин (2), Алексей Миранчук (1), Антон Миранчук (0).

Евро-2020: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Особенно много свежих имен влились в среднюю линию. Многие из бывалых никуда не делись, но лидерами того же Черышева и Зобнина уже не назовешь. Зато появились бодрый Баринов, резкий Жемалетдинов и талантливый Макаров, а Алексей Миранчук стал для команды Черчесова намного важнее, чем был на ЧМ. Не изменился Кузяев – Далер был хорош на ЧМ и продолжит зажигать сейчас.

Алексей Миранчук, Денис Черышев, Россия, ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Нападающие

ЧМ-2018: Артем Дзюба (5), Федор Смолов (5).

Евро-2020: Артем Дзюба, Александр Соболев, Антон Заболотный.

На момент чемпионата мира Артем Дзюба еще был футболистом тульского «Арсенала». Сейчас в сборную мог поехать игрок «Сочи», но в последний момент Антон Заболотный повысил статус и вернулся в ЦСКА. Станислав Черчесов больше не доверяет Федору Смолову, Заболотный и Александр Соболев видятся ему более подходящими нападающими под схему с одним форвардом. Сложно представить, что кто-то из этой пары всерьез побьется с Артемом за место в старте, но выйти на 15-20 минут в конце матча и забить Финляндии – задача по силам и Саше, и Антону.

Антон Заболотный и Стефан Митрович сражаются за мяч в матче Сербия – Россия Фото: Getty Images

Сборная России-2021 – менее сбалансированная, но более идейная команда, у которой есть задача выступить хотя бы примерно как на ЧМ-2018. В составе появилось много не самых престарелых футболистов, и неизвестно, вдруг условный Мухин неожиданно выстрелит в те пять минут, что отведет для него Черчесов. В обе команды никто не верил перед стартом, но одна уже показала, что стоило хотя бы немного убавить скепсис. Может, вторая поднимет планку?

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