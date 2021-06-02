Четыре года назад Андрей Лунев приходил в «Зенит» одним из самых перспективных голкиперов страны. Он почти сразу выбил из основы Лодыгина, прорвался в сборную на ЧМ, считался наследником Акинфеева, а потом резко сдулся. Сначала не убедил Черчесова (Стас выбрал Гилерме), а потом разочаровал и Семака – Сергей всегда с удовольствием ставил скромного Михаила Кержакова.

Нельзя сказать, что Лунев скатился так же эпично, как Лодыгин – скорее, Андрей просто перестал выручать. Великий матч со «Славией» (около десяти сэйвов) случился еще осенью 2018-го: примерно с тех пор Лунев играл средне. Где мог – тащил, где не мог – пропускал и бесился. Кроме того, ходили разговоры, что у Андрея есть недопонимания с тренерским штабом «Зенита». Плюс наложились травмы: на лечение плеча, таза и бедра ушло почти 200 дней.

Андрей Лунев, «Зенит» Фото: From Official Website

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Весной 2021-го Андрей уже вряд ли мечтал о сборной, но когда сломался Джанаев, пригласили как раз Лунева. Более того, в играх со Словенией и Словакией вратаря «Зенита» котировали вторым, а Юрия Дюпина – третьим. Внезапный камбэк Лунева можно было объяснить первичной статистикой: он второй год подряд лучший в России по проценту отбитых ударов. Правда, перед Евро эти показатели не помогли – Андрей скоро поедет домой, а Дюпин будет страховать Шунина.

Вероятно, Черчесов отталкивался от трех факторов. Во-первых, мощную стату Лунева во многом генерируют крутые по меркам РПЛ защитники, которые редко допускают удары из реально опасных зон. Во-вторых, Лунева подвела дистанция – он отыграл всего половину сезона. Сафонов тоже пропустил кучу матчей из-за таинственного повреждения, но Матвея не отцепили: зачем ломать психику парню, который и так нервничал весной? Наоборот, Черчесов полностью поддержал молодого вратаря и даже провернул эффектную замену Шунина с поляками.

Третья причина, по которой Лунев остался вне заявки, – перфоманс Юрия Дюпина. На финише сезона голкипер из «Рубина» играл настолько хладнокровно (кроме матча с «Арсеналом»), что Сергей Семак начал хантить его в «Зенит» прямо на юбилее Леонида Слуцкого. Вопрос этики тут вторичен – так делают все тренеры и агенты по всему миру. Важнее другое: перед очередным заходом в ЛЧ сам Семак поставил Дюпина выше, чем Лунева и Кержакова. Логично, что и Черчесов поступил так же.

Андрей Лунев Фото: Getty Images

В целом выбор вратарей сборной вполне объясним. По Гильерме все стало ясно еще после ноябрьской Сербии, но 1:6 от «Зенита» добили его шансы пролезть на Евро. Шунин – самый стабильный и опытный, Дюпин без проблем и нытья посидит на скамейке, а Сафонова взяли на будущее. По идее, Матвей слабовато провел весну, но и на Евро он почти точно не сыграет. Его берут как раз для того, чтобы вратарь спокоился и осознал: в него верят, он в порядке, теперь надо вернуть свой уровень в РПЛ и бороться за основу на ЧМ-2022.

Сложнее всех придется, естественно, Луневу. У него пока нет нового контракта с «Зенитом», а интерес из Европы слишком туманный, чтобы о чем-то рассуждать. Вероятно, Андрей останется в РПЛ, но уже вряд ли сыграет за Питер – Семак полностью очарован Дюпиным и сделает все, чтобы Юрий оказался на Крестовском. Следовательно, Луневу придется уйти и тотально перезагружать карьеру. Как показывает опыт того же Дюпина, в 30 лет еще можно стать звездой – надо лишь снова вкалывать так, как в 2017-м.

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