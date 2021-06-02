Санкт-Петербург﻿ – единственный российский город, который примет матчи чемпионата Европы. Северной столице даже достались дополнительные игры чемпионата Европы после того, как УЕФА исключил Дублин из списка городов-участников турнира. Чтобы ты ничего не упустил, мы собрали расписание всех матчей Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Не забудь сохранить в закладки!

Групповой этап

12 июня, 22:00, Бельгия – Россия (группа B, первый тур)

Евро-2020 Бухарест – город Евро. Здесь орудовал Дракула и божил Хаджи 6 ЧАСОВ НАЗАД

16 июня, 16:00, Финляндия – Россия (группа B, второй тур)

21 июня, 22:00, Финляндия – Бельгия (группа B, третий тур)

14 июня, 19:00, Польша – Словакия (группа Е, первый тур)

18 июня, 16:00, Швеция – Словакия (группа Е, второй тур)

23 июня, 19:00, Швеция – Польша (группа Е, третий тур)

Плей-офф

2 июля, 19:00, 1-й четвертьфинал: победитель матча 6 – победитель матча 5

Евро-2020 Россия-2018 vs сборная-2021. Какой состав круче? 6 ЧАСОВ НАЗАД