Санкт-Петербург – единственный российский город, который примет матчи чемпионата Европы. Северной столице даже достались дополнительные игры чемпионата Европы после того, как УЕФА исключил Дублин из списка городов-участников турнира. Чтобы ты ничего не упустил, мы собрали расписание всех матчей Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Не забудь сохранить в закладки!
Групповой этап
12 июня, 22:00, Бельгия – Россия (группа B, первый тур)
Евро-2020
Бухарест – город Евро. Здесь орудовал Дракула и божил Хаджи
16 июня, 16:00, Финляндия – Россия (группа B, второй тур)
21 июня, 22:00, Финляндия – Бельгия (группа B, третий тур)
14 июня, 19:00, Польша – Словакия (группа Е, первый тур)
18 июня, 16:00, Швеция – Словакия (группа Е, второй тур)
23 июня, 19:00, Швеция – Польша (группа Е, третий тур)
Плей-офф
2 июля, 19:00, 1-й четвертьфинал: победитель матча 6 – победитель матча 5
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