Британское издание Mirror выбрало самые красивые футбольные формы Евро-2020.

Рейтинг составлен из 48 позиций – по две формы каждой из 24 стран-участниц, домашняя и гостевая. Самым стильным признан домашний комплект сборной Италии от Puma. На втором месте – гостевая форма сборной России от adidas.

«Комплект пропитан очень сильной атмосферой и отлично подходит для похода в паб – если только вы не живете на юго-востоке Лондона и вам не нравятся постоянные вопросы о том, почему вы носите выездную экипировку сборной России. Тем не менее, эта форма с синей и красной полосами на груди выглядит великолепно. Значительно лучше в сравнении с гостевыми комплектами других стран на этом турнире», – так Mirror прокомментировал включение выездной формы сборной России на второе место. Домашний комплект российской национальной команды занял 18-ю строчку топа.

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Третье место заняла гостевая форма команды Швеции от adidas. Выездной комплект adidas для сборной Шотландии – на четвертом месте. Замкнула топ-5 гостевая футболка сборной Турции от Nike. Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.

С бельгийцами российская команда встретится 12 июня в Петербурге, с финнами – 16 июня также на «Санкт-Петербург Арене», а с датчанами – 21 июня в Копенгагене.

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