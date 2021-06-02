Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что полузащитник Кевин де Брёйне, скорее всего, не сыграет в матче со сборной России на Евро-2020 из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.
«Маловероятно, чтобы Кевин де Брёйне, получивший двойной перелом лица, принял участие в первом матче Евро. Возможно, он будет готов к оставшимся играм чемпионата Европы, но пока мы точно не знаем, когда это произойдет», – цитирует Мартинеса Le Parisien.
- Матч между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
- Де Брёйне получил перелом костей носа и правой глазницы после жесткого столкновения с футболистом «Челси» Антонио Рюдигером.
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Де Брёйне получил перелом глазницы и костей носа