В 2012-м году сборная Испании дополнила успех на Мундиале яркой победой на Евро. Теперь успех Висенте дель Боске хочет повторить Дидье Дешам. Правда, для этого нужно выползти из группы с действующим чемпионом, Португалией, и вечно солидной Германией.

Путь на Евро

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9 июня 2019-го года самым радостным человеком в мире был Нихат Оздемир. Сборная Турции разбила Францию 2:0 спустя неделю после назначения счастливчика на пост президента футбольной федерации – по этому поводу Оздемира поздравил даже Реджеп Эрдоган. «Мы не включились, пусть и приехали на матч чемпионами мира. С такой игрой у нас не будет надежды. Нам прописали хорошую пощечину», – грустно резюмировал после игры Дидье Дешам. Это поражение стало для французов единственным в квалификации. Правда, приятнее от этого коучу не стало.

Оливье Жиру и Антуан Гризманн, сборная Франции Фото: Getty Images

«История показывает, что сборная Франции с трудом проходит отборочные матчи», – предупреждал Дешам еще до запуска квалификации. Трусливые слова седовласого тренера оправдались, пусть и частично. С одной стороны, его команда выбила 25 очков и влетела на Евро с первого места в отборочной группе. С другой, сделала она это благодаря Андорре и Молдове. Помимо Турции и этих двух гигантов французы бодались с Исландией и Албанией. Команда Дешама растратила очки лишь дважды: в домашнем и выездном матче против турков, которые влезли на вторую строчку. Прямые билеты на финальный турнир чемпионам мира обеспечили разгромы самых скромных соперников.

Дешаму такая картина не понравилась. После ноябрьского матча с Молдовой – несчастного соперника французы обыграли 2:1, и то благодаря пенальти – Дидье разнес игроков за низкую эффективность в атаке. «Иногда я могу быть очень жестким с командой. У нас огромный потенциал, но если я не вижу того, чего хотел бы увидеть, говорю об этом прямо», – вскипел многолетний тренер сборной после игры. Кажется, именно скудная квалификация заставила Дешама вновь позвать в сборную Карима Бензема.

Оптимальный состав

Как играют

Сборная Франции – одна из самых предсказуемых команд Евро-2020. Дешам почти всегда использует 4-3-3 с четким разделением ролей: Павар и Эрнандес носятся по всему флангу, Канте подчищает за двумя бокс-ту-боксами, впереди работает подвижный фронт с Гризманном в главной роли. Единственная интрига, связанная с чемпионами мира, – кто из пары Бензема/Жиру будет играть основного форварда. При всей симпатии штаба к Оливье, есть ощущение, что редкая практика в «Челси» скажется на его перфомансе в сборной (да и не зря ведь Бензема простили после настолько яркого сезона).

Кто из звезд не приехал

Если сравнивать с заявкой на победный ЧМ, сборная Франции лишилась Самуэля Умтити и Блеза Матюиди. Правда, оба игрока и так не вызывались в команду с 2019 года. Еще перед Евро Дешам потерял Эмерика Лапорта – тот неожиданно сменил гражданство на испанское. В остальном французы повезут по континенту самый оптимальный состав.

Главная звезда

Килиан Мбаппе, сборная Франции Фото: Getty Images

Килиан Мбаппе, 22 года («ПСЖ»)

Лучший молодой игрок ЧМ-2018 казнил аргентинцев дублем за пять минут, а в финале добил четвертым голом сборную Хорватии. Речь о Мбаппе – самой яркой звезде футбола на ближайшие 15 лет, который дружит с Леброном Джеймсом и покоряет болельщиков новой формации: они поддерживают звезд, а не клубы. За сборную Франции оплот «ПСЖ» набил 42 матча и 16 голов. Десятке национальной команды давно пора догонять клубную статистику: за «Париж» Килиан настучал 132 мяча за 171 игру.

Главный янгстер

Жюль Кунде, сборная Франции Фото: Imago

Жюль Кунде, 22 года («Севилья»)

Кунде – главный претендент на трансфер после Евро. Об интересе топов к молодому защитнику «Севильи» пишут уже год. Сам он подкрепляет ажиотаж универсальной игрой, необходимой для современного защитника.

Прежде всего, Кунде предлагает команде умный вклад на мяче. Француз стал лидером «Севильи» в сезоне-2020/21 по пасам в финальную треть (165). При этом янгстер – второй среди игроков Лопетеги по передачам, отданным из-под давления (230). Такие цифры намекают: Жюль уверенно чувствует себя в атаке и талантливо продвигает владение.

«У Кунде обучаемый характер, он взрослый парень, внимательный к тем вещам, в которых необходимо развитие», – подчеркивал Лопетеги в ноябре 2020-го. Уже тогда СМИ писали о том, что за Жюлем следит Гвардиола, а в мае поклонниками француза стали менеджеры «Реала».

Что за тренер

Дидье Дешам, сборная Франции Фото: Getty Images

На первый матч со сборной Франции Дешам выставил Мапу Янга-Мбива – это было так давно, что теперь легендарного защитника вспомнит не каждый фанат АПЛ (хотя когда-то он бегал за «Ньюкасл»). До национальной команды седовласый коуч пробовался в «Монако», «Ювентусе» и «Марселе», а теперь уже двукратных чемпионов мира принял в 2012-м.

Именно Дешам помог сборной Франции в присвоении этого статуса. Правда, для этого ему потребовалось вылететь в четвертьфинале ЧМ-2014, а еще проиграть Криштиану в последней игре домашнего Евро. 52-летнему тренеру необходимо закрыть гештальт континентального первенства. Кажется, он и сам это понимает : «Мы провели два года на высочайшем уровне – это длинный отрезок, пусть даже он не кажется таким внушительным на фоне всей нашей жизни. Задача нашего состава и поколения – реализовать даже самые высокие ожидания».

Заявка на турнир

Сборная Франции Фото: Getty Images

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»);

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес («Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»);

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»);

Форварды: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия М»).

Расписание

15 июня. Франция – Германия (21:00 мск, Мюнхен);

19 июня. Венгрия – Франция (15:00 мск, Будапешт);

23 июня. Португалия – Франция (21:00 мск, Будапешт).

Прогноз

Французы точно захотят расплаты за неудачи 2016 года. Правда, неуязвимой команда не кажется. Сборная в синем должна дойти до полуфинала, но более смелых гарантий здесь не дать.

Поставить на успешный исход для сборной Дешама можно с кэфом 5,45 . При этом на первое место в группе команда претендует с той же уверенностью, что и Германия ( 2,35 ).

КАК ФРАНЦИЯ ВЫСТУПИТ НА ЕВРО? Не выйдет из группы Вылетит в 1/8 Сойдет в 1/4 Поедет домой после полуфинала Проиграет в финале Возьмет титул

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