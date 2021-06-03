В 2012-м году сборная Испании дополнила успех на Мундиале яркой победой на Евро. Теперь успех Висенте дель Боске хочет повторить Дидье Дешам. Правда, для этого нужно выползти из группы с действующим чемпионом, Португалией, и вечно солидной Германией.
Путь на Евро
Чемпионат Англии
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9 июня 2019-го года самым радостным человеком в мире был Нихат Оздемир. Сборная Турции разбила Францию 2:0 спустя неделю после назначения счастливчика на пост президента футбольной федерации – по этому поводу Оздемира поздравил даже Реджеп Эрдоган. «Мы не включились, пусть и приехали на матч чемпионами мира. С такой игрой у нас не будет надежды. Нам прописали хорошую пощечину», – грустно резюмировал после игры Дидье Дешам. Это поражение стало для французов единственным в квалификации. Правда, приятнее от этого коучу не стало.
Оливье Жиру и Антуан Гризманн, сборная Франции
Фото: Getty Images
«История показывает, что сборная Франции с трудом проходит отборочные матчи», – предупреждал Дешам еще до запуска квалификации. Трусливые слова седовласого тренера оправдались, пусть и частично. С одной стороны, его команда выбила 25 очков и влетела на Евро с первого места в отборочной группе. С другой, сделала она это благодаря Андорре и Молдове. Помимо Турции и этих двух гигантов французы бодались с Исландией и Албанией. Команда Дешама растратила очки лишь дважды: в домашнем и выездном матче против турков, которые влезли на вторую строчку. Прямые билеты на финальный турнир чемпионам мира обеспечили разгромы самых скромных соперников.
Дешаму такая картина не понравилась. После ноябрьского матча с Молдовой – несчастного соперника французы обыграли 2:1, и то благодаря пенальти – Дидье разнес игроков за низкую эффективность в атаке. «Иногда я могу быть очень жестким с командой. У нас огромный потенциал, но если я не вижу того, чего хотел бы увидеть, говорю об этом прямо», – вскипел многолетний тренер сборной после игры. Кажется, именно скудная квалификация заставила Дешама вновь позвать в сборную Карима Бензема.
Оптимальный состав
Как играют
Сборная Франции – одна из самых предсказуемых команд Евро-2020. Дешам почти всегда использует 4-3-3 с четким разделением ролей: Павар и Эрнандес носятся по всему флангу, Канте подчищает за двумя бокс-ту-боксами, впереди работает подвижный фронт с Гризманном в главной роли. Единственная интрига, связанная с чемпионами мира, – кто из пары Бензема/Жиру будет играть основного форварда. При всей симпатии штаба к Оливье, есть ощущение, что редкая практика в «Челси» скажется на его перфомансе в сборной (да и не зря ведь Бензема простили после настолько яркого сезона).
Кто из звезд не приехал
Если сравнивать с заявкой на победный ЧМ, сборная Франции лишилась Самуэля Умтити и Блеза Матюиди. Правда, оба игрока и так не вызывались в команду с 2019 года. Еще перед Евро Дешам потерял Эмерика Лапорта – тот неожиданно сменил гражданство на испанское. В остальном французы повезут по континенту самый оптимальный состав.
Главная звезда
Килиан Мбаппе, сборная Франции
Фото: Getty Images
Килиан Мбаппе, 22 года («ПСЖ»)
Лучший молодой игрок ЧМ-2018 казнил аргентинцев дублем за пять минут, а в финале добил четвертым голом сборную Хорватии. Речь о Мбаппе – самой яркой звезде футбола на ближайшие 15 лет, который дружит с Леброном Джеймсом и покоряет болельщиков новой формации: они поддерживают звезд, а не клубы. За сборную Франции оплот «ПСЖ» набил 42 матча и 16 голов. Десятке национальной команды давно пора догонять клубную статистику: за «Париж» Килиан настучал 132 мяча за 171 игру.
Главный янгстер
Жюль Кунде, сборная Франции
Фото: Imago
Жюль Кунде, 22 года («Севилья»)
Кунде – главный претендент на трансфер после Евро. Об интересе топов к молодому защитнику «Севильи» пишут уже год. Сам он подкрепляет ажиотаж универсальной игрой, необходимой для современного защитника.
Прежде всего, Кунде предлагает команде умный вклад на мяче. Француз стал лидером «Севильи» в сезоне-2020/21 по пасам в финальную треть (165). При этом янгстер – второй среди игроков Лопетеги по передачам, отданным из-под давления (230). Такие цифры намекают: Жюль уверенно чувствует себя в атаке и талантливо продвигает владение.
«У Кунде обучаемый характер, он взрослый парень, внимательный к тем вещам, в которых необходимо развитие», – подчеркивал Лопетеги в ноябре 2020-го. Уже тогда СМИ писали о том, что за Жюлем следит Гвардиола, а в мае поклонниками француза стали менеджеры «Реала».
Что за тренер
Дидье Дешам, сборная Франции
Фото: Getty Images
На первый матч со сборной Франции Дешам выставил Мапу Янга-Мбива – это было так давно, что теперь легендарного защитника вспомнит не каждый фанат АПЛ (хотя когда-то он бегал за «Ньюкасл»). До национальной команды седовласый коуч пробовался в «Монако», «Ювентусе» и «Марселе», а теперь уже двукратных чемпионов мира принял в 2012-м.
Именно Дешам помог сборной Франции в присвоении этого статуса. Правда, для этого ему потребовалось вылететь в четвертьфинале ЧМ-2014, а еще проиграть Криштиану в последней игре домашнего Евро. 52-летнему тренеру необходимо закрыть гештальт континентального первенства. Кажется, он и сам это понимает: «Мы провели два года на высочайшем уровне – это длинный отрезок, пусть даже он не кажется таким внушительным на фоне всей нашей жизни. Задача нашего состава и поколения – реализовать даже самые высокие ожидания».
Заявка на турнир
Сборная Франции
Фото: Getty Images
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»);
Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес («Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»);
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»);
Форварды: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия М»).
Расписание
- 15 июня. Франция – Германия (21:00 мск, Мюнхен);
- 19 июня. Венгрия – Франция (15:00 мск, Будапешт);
- 23 июня. Португалия – Франция (21:00 мск, Будапешт).
Прогноз
Французы точно захотят расплаты за неудачи 2016 года. Правда, неуязвимой команда не кажется. Сборная в синем должна дойти до полуфинала, но более смелых гарантий здесь не дать.
Поставить на успешный исход для сборной Дешама можно с кэфом 5,45. При этом на первое место в группе команда претендует с той же уверенностью, что и Германия (2,35).
КАК ФРАНЦИЯ ВЫСТУПИТ НА ЕВРО?
Другие профайлы участников Евро-2020:
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Роналду может заменить Мбаппе в «ПСЖ» (Gazzetta dello Sport)
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