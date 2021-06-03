Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
«Я с ним говорил после финала, он очень сильно расстроился. Это нормально. Психологически ему тяжело. Александр прибудет в сборную 4 июня. Это будет для него даже лучше – изменение обстановки, новые цели. Я считаю, что Зинченко провел очень хороший финал, отличный год. Разочарование от поражения, конечно, должно быть. Но он сразу должен перестроиться. Когда он приедет, то мы увидим совершенно другого Зинченко, чем тот, что был после завершения финала. Мы все его ждем здесь, – приводит слова Шевченко «Команда №1».
- Зинченко играл в финале Лиги чемпионов. Футболист вышел в стартовом составе.
- Сборная Украины сыграет на чемпионате Европе в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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