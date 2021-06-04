Лондон из зе кэпитал… Ладно-ладно, Лондон – главный город Англии и многократный организатор крупнейших ивентов. В нем трижды проводили Олимпиаду, он был главным городом ЧМ по футболу-1966 и меккой для Евро-1996. 2021 год добавит к спортивному ареолу Лондона еще и статус города финала самого необычного чемпионата Европы в истории.

Стадион

«Уэмбли» – один из самых достопочтенных футбольных стадионов в мире. Он семь раз принимал финал Лиги чемпионов (в сезоне-2023/24 намечается восьмой), дважды главную встречу Кубка обладателей кубков, был ареной финалов ЧМ-1966 и Евро-1996. А еще дважды видел матчи за золото олимпийского футбольного турнира (в 1948-м и 2012-м).

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Исторический бэкграунд «Уэмбли» крайне солидный, хотя в нынешнем виде арена существует с 2007 года. Старый «Уэмбли» назывался «Эмпайр Стэдиум» и был открыт еще в 1923-м. Главная арена Англии тогда вмещала 127 тысяч зрителей, затем число сократилось до 82, а в новой комплектации на главном стадионе Англии обустроили 90 тысяч мест.

Строительство открытой в 2007 году арены обошлось почти в 1 миллиард евро, зато теперь британские строительные консультанты из Buro Happold называют «Уэмбли» лучшим стадионом в мире наравне с новым домом «Тоттенхэма». Оба лондонских красавца в рейтинге за 2020 год получили 90 баллов из 100.

«Уэмбли», стадион Евро Фото: Getty Images

Расписание матчей

13 июня, группа D: Англия – Хорватия (15:00 мск)

18 июня, группа D: Англия – Шотландия (22:00 мск)

22 июня, группа D: Чехия – Англия (22:00 мск)

26 июня, 1/8 финала: Победитель группы А сыграет со вторым местом группы C (22:00 мск)

29 июня, 1/8 финала: Победитель группы D сыграет со вторым местом группы F (19:00 мск)

6 июля, Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 1 сыграет с победителем четвертьфинала 2 (22:00 мск)

7 июля, Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 4 сыграет с победителем четвертьфинала 3 (22:00 мск)

11 июля, Финал: победитель полуфинала 1 сыграет с победителем полуфинала 2 (22:00 мск)

Какие клубы есть в городе

В столице Англии обитает около 30 футбольных клубов разного уровня. Это число не кажется чем-то глобальным, потому что Лондон буквально пропитан футболом. За вайб главного английского города отвечает и богатейшая история принятых матчей, и наличие кучи дерби. Лондон – душа футбола, где в один день может проходить и финал Лиги чемпионов, и матч региональной лиги. Конечно, море любительских и полупрофессиональных команд из Лондона, посчитать нереально, но на разных ступенях английских лиг (их 22) находятся примерно 30 клубов.

«Челси» – «Арсенал» Фото: Getty Images

Если забыть про банальных участников АПЛ («Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Вест Хэм», «Фулхэм», «Кристал Пэлас»), то на карте 9-миллионной столицы Англии выделяются «Куинз Парк Рейнджерс», «Лейтон Ориент», «Брентфорд», «Миллуолл» и «Чарльтон».

А теперь бесполезный факт. Клубы из Лондона выиграли всего на одно чемпионство страны больше, чем один «Манчестер Юнайтед» – 21 против 20.

Самый крутой футболист города

Выбрать крутейшего игрока, выступавшего в лондонских клубах, сложно. Точнее наоборот, сделать это очень легко, но выбор будет субъективен. Поэтому лавры достанутся герою настоящего.

Лучший игрок Англии, родившийся в Лондоне – Харри Кейн. Капитан сборной «трех львов» и «Тоттенхэма» прошелся по куче лондонских команд (был в «Арсенале», «Лейтон Ориент» и «Миллуолле»), но закрепился в составе «шпор» и вырос в одного из главных страйкеров мира. Его любовь к безтрофейному «Тоттенхэму» скорее всего идет из самого детства – Харри жил в 8 км от «Уайт Харт Лейн». Возможно, еще одна причина любви – Джермейн Дефо. Однажды он присоединился к маленькому Кейну и друзьям, чтобы погонять мяч на улице. Кто в тот день тащил команду больше непонятно, но эта история, где большой футбол проникает совсем в повседневную жизнь, идеально описывает пропитанный главной игрой миллионов Лондон.

Харри Кейн, сборная Англии Фото: Getty Images

Сейчас Харри вырос, переехал в семикомнатный дом подальше от стадиона и, говорят, собрался сбежать из столицы Англии уже летом. Кейну осточертело отсутствие трофеев, но Харри может красиво завершить путь в Лондоне победой в домашнем финале Евро-2020.

Причины приехать в город после пандемии

Их примерно также много, как и лондонских футбольных клубов. Биг Бен, «Лондонский глаз», Букингемский дворец, Тауэр, Тауэрский Мост, Вестминстерское аббатство, Трафальгарская площадь – примерно все памятники архитектуры из учебников по английскому языку заслуживают отдельного посещения. А если культура далека от вас, то всегда можно засесть в паб и проникнуться атмосферой английской пивнушки.

Лондон Фото: Getty Images

Ну и да, всегда можно посетить Уимблдон. До кортов всего 15-20 км, а старт главного травяного турнира сезона намечен на 28 июня. Финал же состоится в один день с решающим матчем Евро.

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