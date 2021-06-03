Санкт-Петербург﻿ – единственный российский город, который примет матчи чемпионата Европы. Северной столице даже достались дополнительные игры чемпионата Европы после того, как УЕФА исключил Дублин из списка городов-участников турнира. Но где смотреть матчи, если попасть на стадион не удалось? Рассказываем о фан-зонах турнира – они будут организованы не только в Северной столице, но и в других городах России.

Санкт-Петербург

Футбольная деревня на Конюшенной площади и фан-зона на Дворцовой площади – две главные площадки, которые организует УЕФА. Фан-фест на Конюшенной откроется 11 июня в 12:00 – в день старта чемпионата Европы. Посетивших площадку фанатов ждут презентация зон и активностей, выступления музыкальных групп, а также конкурсы и интерактивные игры. Кульминация вечера – матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия. На фан-зоне установят несколько больших экранов, фуд-корты и торговые точки с фанатской атрибутикой. Площадка будет работать с 12:00 до 00:00 вплоть до финала турнира 11 июля. Предусмотрено лишь 2 выходных дня – 25 и 30 июня.

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Фан-зона на Дворцовой площади откроется чуть позднее – начиная с четвертьфиналов. И будет работать только в дни матчей: 2 и 3 июля на играх 1/4 финала турнира, 6 и 7 июля на полуфиналах и 11 июля – на финале. Площадка будет открыта на вход за 3 часа до начала игр. Помимо трансляции матчей на Дворцовой ожидается масштабная развлекательная программа, концерты и спортивные активности для взрослых и детей. На территории установят сувенирные точки с символикой Евро, а также открытые кафе.

Как попасть?

Вход на территорию футбольной деревни на Конюшенной площади и фан-зоны на Дворцовой бесплатный – билеты и регистрация не требуются. Единственные ограничения связаны с санитарными предписаниями в связи с covid-19: вас попросят надеть маску, на входе будет осуществляться контроль температуры, а на территории зоны отдыха можно будет воспользоваться санитайзерами.

Москва

В российской столице будет работать одна фан-зона – ее организует Департамент спорта Москвы в «Лужниках» на все время проведения турнира, с 11 июня по 11 июля. Вход на площадку будет организован со стороны Центральной площади «Лужников», сцену и большие экраны установят на территории спорткомплекса рядом с Южным спортивным ядром. На территории установят фудкорты, а помимо трансляции матчей запланированы развлекательные мероприятия, концерты и шоу-программа.

Как попасть?

Из-за действующих коронавирусных ограничений на площадку смогут попасть не все – количество мест ограничено. Для прохода в фан-зону болельщикам будет необходимо пройти онлайн-регистрацию и получить билет. Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы вам придет билет с QR-кодом. На один игровой день можно оформить один билет, который действует только вместе с документом, удостоверяющим личность.

Давид Трезеге и Дмитрий Сычев на презентации трофея Кубка Европы Фото: Getty Images

Площадки для просмотра матчей Евро-2020 будут огранизованы не только в Москве и Санкт-Петербурге – РФС откроет фан-зоны еще в семи городах России. В Калининграде на «Калининград Арене», в Самаре фан-фест примет «Солидарность Арена», в Нижнем Новгороде – стадион «Нижний Новгород», в Саранске – «Мордовия арена», в Екатеринбурге – «Екатеринбург Арена», в Сочи – Морской порт. В Туле место организации фан-зоны уточняется. Также площадка от РФС откроется в Санкт-Петербурге в Никольских рядах. Сообщается, что вместе с гостями фан-зон матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики национальной команды.

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