Мареку Гамшику уже 33 года, и он играет в чемпионате Швеции, но экс-звезда «Наполи» все еще может помочь сборной Словакии. Правда, других аргументов у команды практически нет: Штефан Таркович собрал на Евро очень старый состав, который провалил даже квалификацию.

Путь на Евро

Словакия – великолепный пример сомнительной системы УЕФА, при которой отобраться на Евро намного проще, чем облажаться. «Соколы» провалили три последних турнира: две Лиги наций и квалификацию на чемпионат Европы. На крупный турнир словаки отобрались лишь благодаря случайности.

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В отборе на Евро Словакия пропустила вперед Хорватию с Уэльсом. Еще «соколы» одержали лишь одну победу в Лиге наций-2019, но им повезло: Украина и Чехия автоматически отобрались на Евро и подарили словакам путевку в плей-офф, несмотря на третье место в квалификации и последнее в Лиге наций.

В турнире навылет команда собралась, одолела по пенальти Ирландию, а потом на 110-й минуте дожала Северную Ирландию. Команда Тарковича не заслужила оказаться даже в плей-офф, но в итоге отобралась на крупный ивент.

Кстати, Лигу наций-2020 словаки тоже провалили: набрали лишь четыре очка в восьми матчах с Чехией, Шотландией и Израилем. А квалификацию к ЧМ-2022 начали с ничьих с Кипром и Мальтой.

Оптимальный состав

Как играют

Словакия – классическая средняя команда без сильных сторон. Отсутствие класса Таркович компенсирует дисциплиной и ставкой на оборону: только в играх против Кипра и Мальты он поставил на владение, но не победил даже там. Зато справился со сборной России, которая задавила «соколов», однако не реализовала отличные шансы.

Таркович предпочитает схему с четырьмя защитниками и насыщает центральную линию двумя опорниками. На флангах расположились быстрые вингеры, убегающие в контратаку.

Впереди у Словакии большие проблемы: команда слабо играет в позиционку и не имеет забивного форварда. Можно не сомневаться, что на Евро Таркович закроется даже против Польши и Швеции, не говоря уже об Испании.

Кто не приехал

Словаки не обладают серьезным ростером – скорее, они собрали всех, кто неплохо играет в футбол. Но все же одна неожиданность есть: Таркович загадочно исключил из финальной заявки Альберта Руснака. О травме игрока «Реал Солт-Лейк» не сообщалось, а сам он вызывался на последние матчи квалификации к ЧМ и накопил 32 игры за сборную.

«Он очень трудолюбивый. Альберт приходит на тренировки в 7:15 утра одновременно с персоналом и много работает», – охарактеризовал Руснака главный тренер команды MLS Фредди Хуарес.

Почему Таркович отказался от игрока, который играл в последних матчах – ребус даже для словацких журналистов.

Главная звезда

Милан Шкриньяр, 26 лет («Интер»)

Милан Шкриньяр, сборная Словакии Фото: Getty Images

Еще несколько лет назад все ответили бы: «Конечно, Марек Гамшик». Но главный ирокез футбола променял карьеру в Европе на китайские деньги и после двух лет в Азии вернулся в чахлый чемпионат Швеции. В скиллах 33-летнего Гамшика сомнений нет, но на время его отсутствия статус короля словацкого футбола захватил Шкриньяр.

Во-первых, Милан – статусный защитник, за которым уже не первый год гоняются «Барселона» и «Манчестер Сити». Во-вторых, словак – лидер обороны «Интера», он помог «нерадзурри» наконец сломить гегемонию «Ювентуса» в Серии А (Гамшику, например, это так и не удалось). В-третьих, между котировками Шкриньяра и других игроков образовалась пропасть: Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро, ближайшего партнера по сборной – в 9 млн.

Словакия делает ставку на оборону, и именно Милан из Милана станет ее центром и стержнем.

Главный янгстер

Томаш Суслов, 18 лет («Гронинген»)

Таркович везет на Евро один из самых старых составов турнира (средний возраст – 27,81). Только у бельгийцев (28,73) и шведов (28,65) больше опытных дедов. Найти в таком списке молодую звезду – сложнейшая задача, потому что главный тренер взял лишь двух игроков моложе 23 лет (10 парней за 30).

Одного вы уже знаете: за Робертом Божеником долго бегал ЦСКА, но парень предпочел «Фейенорд». Возможно, зря – у него всего один гол в чемпионате Нидерландов. Больше на статус юной звезды подходит Томаш Суслов: ему 18 лет, а в той же Эредивизи он оформил 2+5 за «Гронинген». И он не форвард, как Боженик, а центральный полузащитник.

Опыта Суслову явно не хватает. Впервые он сыграл за старшаков в ноябре 2020-го и накопил за сборную всего два матча. Учитывая, что в конкурентах у него будут Гамшик и игрок «Наполи» Станислав Лоботка, шансов сверкнуть на Евро у Томаша не так много.

Что за тренер

Штефан Таркович, 48 лет

Михал Джуриш и Штефан Таркович Фото: Getty Images

К 50 многие тренеры добиваются больших побед, но Таркович до сих пор остается загадкой. Штефан начал тренерскую карьеру в пыльном 94-м, но по-настоящему порулил лишь тремя командами, в которых не продержался дольше одного сезона. Таркович работал в юниорских и женских сборных страны, ассистировал в нескольких клубах, управлял «Кошице» (23 матча), «Татраном» (21 матч) и «Жилиной» (17 матчей) – все это уместилось до 2013-го.

Потом Штефан ушел в ассистенты главного тренера сборной Словакии и дождался шанса в 2020-м: после кошмарного выступления в Лиге наций Павла Гапала попросили удалиться.

Пока у Тарковича получается так себе: команда на удаче обыграла Россию, но не справилась с карликами из Кипра и Мальты. Если сборная обделается на Евро, то квалификацию к ЧМ может возобновить другой коуч.

Заявка на турнир

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Кучак («Легия»).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Сатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриньяр («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ханко («Спарта»), Мартин Кошельник («Слован»), Мартин Вальент («Мальорка»).

Полузащитники: Марек Гамшик («Гётеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грозовски («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кёльн»), Владимир Вайсс («Слован»), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Хараслин, Якуб Хромада (оба – «Сассуоло»), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»).

Нападающие: Михал Джуриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейеноорд»), Роберт Мак («Ференцварош»), Иван Шранц («Яблонец»).

Марек Гамшик, сборная Словакии Фото: Getty Images

Расписание

14 июня. Польша – Словакия (18:00 мск, Санкт-Петербург);

18 июня. Швеция – Словакия (15:00 мск, Санкт-Петербург);

23 июня. Словакия – Испания (18:00 мск, Севилья).

Прогноз

Букмекеры справедливо оценивают шансы Гамшика и Шкриньяра на чудо. Из 24 команд только у Северной Македонии, Венгрии и Финляндии котировки еще печальнее.

Самый вероятный вариант для Тарковича – зацепить пару ничьих с Польшей и Швецией, но даже там едва ли словаки выглядят фаворитами. Winline дает коэффициент 16.00 , что «соколы» выиграют группу. Например, на шведов кэф составил 7.15.

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