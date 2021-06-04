Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско затроллил партнера по команде Эдена Азара. Когда футболист «Реала» давал интервью, вингер «Атлетико» напомнил ему, кто стал чемпионом в уходящем сезоне Ла Лиги.

Карраско максимально приблизился к Азару и спел: «Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле!» Азар оказался в растерянности от поступка Карраско. «Хорошо, хорошо. Поздравляю, друг, потрясающе», – ответил Эден.

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«Атлетико» стал чемпионом Испании, «Реал» занял второе место в таблице.

Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией со счетом 1:1. 6 июня команда Роберта Мартинеса встретится с Хорватией.

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