Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско затроллил партнера по команде Эдена Азара. Когда футболист «Реала» давал интервью, вингер «Атлетико» напомнил ему, кто стал чемпионом в уходящем сезоне Ла Лиги.
Карраско максимально приблизился к Азару и спел: «Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле!» Азар оказался в растерянности от поступка Карраско. «Хорошо, хорошо. Поздравляю, друг, потрясающе», – ответил Эден.
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- «Атлетико» стал чемпионом Испании, «Реал» занял второе место в таблице.
- Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией со счетом 1:1. 6 июня команда Роберта Мартинеса встретится с Хорватией.
Эден Азар хочет вернуться из «Реала» в «Челси». Он опасается возможной конкуренции с Килианом Мбаппе
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Азар хочет вернуться в «Челси» (El Chiringuito)
Чемпионат Испании
Каждый гол Азара стоил «Реалу» 18,8 млн, минута на поле – 39k