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Группа А

ТУРЦИЯ

Евро-2020 Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро 3 ЧАСА НАЗАД

Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Фехми Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Зеки Мехмет Челик («Лилль»), Чаглар Сёюнджю («Лестер»), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба – «Сассуоло»), Мерих Демирал («Ювентус»), Озан Кабак («Шальке 04»), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Дженгиз Мераш («Гавр»).

Полузащитники: Юсуф Язиджи («Лилль»), Дорукхан Токёз («Бешикташ»), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта»), Оркун Кёкчю («Фейенорд»), Тайлан Анталялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан»).

Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль»), Дженгиз Ундер («Рома»), Энес Унал («Хетафе»), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Мухаммед Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Брентфорд»), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф).

ИТАЛИЯ

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола ( «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Маттео Пессина («Аталанта»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).

Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, («Наполи»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).

Доннарумма против Голландии Фото: Getty Images

УЭЛЬС

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас», Англия), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»).

Защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Крис Мефем («Борнмут»), Крис Гантер («Чарльтон»), Джо Родон («Тоттенхэм», Англия), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — «Суонси»), Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Неко Уильямс («Ливерпуль»).

Полузащитники: Джонатан Уильямс, Рубин Колвилл (оба — «Кардиф»), Аарон Рэмси («Ювентус»), Джо Моррел («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Джо Аллен («Сток Сити»), Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Гарри Уилсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Гарет Бэйл («Реал»), Киффер Мур («Кардифф»), Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»), Тайлер Робертс («Лидс»).

ШВЕЙЦАРИЯ

Вратари: Ян Зоммер («Боруссия» М), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Д), Лорис Бенито («Бордо»), Эрай Джёмерт («Базель»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Жордан Лотомба («Ницца»), Кевин Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Базель»).

Полузащитники: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Джердан Шачири («Ливерпуль»), Джибриль Соу («Айнтрахт»), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия» М), Стивен Цубер («Айнтрахт»).

Нападающие: Брель Эмболо («Боруссия» М), Марио Гавранович («Динамо» Загреб), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»), Харис Сеферович («Бенфика»).

Группа B

ДАНИЯ

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Фредерик Рённов («Шальке»), Йонас Лёссль («Мидтьюлланн»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоаким Меле («Аталанта»), Йоахим Андерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия»), Йенс Стюгер Ларсен («Удинезе»), Матиас Занка Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба – «Копенгаген»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилейни («Боруссия» Д), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор (оба – «Брентфорд»), Андерс Кристиансен («Мальмё»).

Нападающие: Мартин Брэйтуэйт («Барселона»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Йонас Винд («Копенгаген»), Каспер Дольберг («Ницца»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Болонья»), Андреас Корнелиус («Парма»).

ФИНЛЯНДИЯ

Вратари: Лукаш Градецки («Байер»), Ессе Йоронен («Брешия»), Анси Яаккола («Бристоль Роверс»).

Защитники: Лео Вяйсянен («Эльфсборг»), Саули Вяйсянен («Кьево»), Паулюс Араюури («Пафос»), Даниэль О’Шоннесси (ХИК), Роберт Иванов («Варта»), Ере Уронен («Генк»), Йоона Тойвио («Хэкен»), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед»), Томас Лам («Зволле»).

Полузащитники: Николай Алхо (МТК), Пюрю Сойри («Эсбьерг»), Глен Камара («Рейнджерс»), Йони Кауко («Эсбьерг»), Онни Валакари («Пафос»), Расмус Шюллер («Юргорден»), Тим Спарв («Лариса»), Фредрик Йенсен («Аугсбург»), Роберт Тэйлор («Бранн»), Робин Луд («Миннесота Юнайтед»).

Нападающие: Йоэл Похьянпало («Унион»), Маркус Форсс («Брентфорд»), Теему Пукки («Норвич Сити»), Ласси Лаппалайнен («Монреаль»).

БЕЛЬГИЯ

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Бойята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»).

Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Насер Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Деннис Прат («Лестер»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»).

Нападающие: Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал» Мадрид), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссар («Брайтон»), Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Ромелу Лукаку и Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

РОССИЯ

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Артем Дзюба Фото: Getty Images

Группа C

НИДЕРЛАНДЫ

Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).

Защитники: Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Аякс»), Юррьен Тимбер («Аякс»), Дензел Дамфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Джоэль Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндал (АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх («Аякс»), Дэйви Классен («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон («Аталанта»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Стевен Бергейс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион»), Коди Гакпо (ПСВ), Доньелл Мален (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Куинси Промес («Спартак»), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»).

УКРАИНА

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо» Киев), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зубков («Ференцварош»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Роман Безус («Гент»), Александр Зичненко («Манчестер Сити»).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо» Киев), Роман Яремчук («Гент»).

Александр Зинченко Фото: Getty Images

АВСТРИЯ

Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Павао Перван («Вольфсбург»), Александр Шлагер (ЛАСК)

Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Александр Драгович («Байер»), Марко Фридл («Вердер»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Штефан Лайнер («Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Штефан Пош («Хоффенхайм»), Кристофер Триммель («Унион»), Андреас Ульмер («Ред Булл»).

Полузащитники: Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Валентино Лазаро («Боруссия» Менхенгладбах), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Луис Шауб («Люцерн»), Ксавер Шлагер («Люцерн»), Алессандро Шёпф («Шальке»).

Нападение: Марко Арнаутович («Шанхай СИПГ»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич («Штутгарт»), Карим Онисиво («Майнц).

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Вратари: Крал Димитриевский («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса»), Ристе Янков («Работнички»).

Защитники: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («МОЛ Фехервар»), Эгзон Бейтулай («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Вельковски («Риека»), Эзган Алиоски («Лидс»).

Полузащитники: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Элиф Элмас («Наполи»), Даниэль Аврамовски («Кайсериспор»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Марьян Радески (Академия Пандев).

Нападающие: Горан Пандев («Дженоа»), Александр Трайковски («Мальорка»), Иван Триковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велковски («Сараево»), Милан Ристовски («Спартак» Трнава).

Группа D

АНГЛИЯ

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм»).

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (оба – «Манчестер Сити»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Бакайо Сака («Арсенал»).

Фил Фоден, сборная Англии Фото: Getty Images

ХОРВАТИЯ

Вратари: Ловре Калинич («Тулуза»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»).

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуже Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Хайдук»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Мальорка»).

ШОТЛАНДИЯ

Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти»), Джон Маклафлан («Рейнджерс»).

Защитники: Лайэм Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мотеруэлл»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Остенде»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»), Стефен О’Доннелл («Мотеруэлл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тэйлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд»), Билл Гилмор («Челси»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Каллам Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Тернбулл («Селтик»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Кевин Нисбет («Хиберниан»).

ЧЕХИЯ

Вратари: Алеш Мандоус («Сигма»), Томаш Вацлик («Севилья»), Иржи Павленка («Вердер»).

Защитники: Томаш Калас («Бристоль Сити»), Ондржей Челустка («Спарта»), Якуб Брабец («Виктория Плзень»), Ян Боржил, Давид Зима (оба – «Славия» Прага), Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Алеш Матею («Брешиа»).

Полузащитники: Владимир Дарида («Герта»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Алекс Крал («Спартак»), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (все – «Славия» Прага), Антонин Барак («Верона»), Якуб Пешек («Либерец»).

Нападающие: Патрик Шик («Байер»), Михал Крменчик (ПАОК), Матей Выдра («Бёрнли»), Томаш Пекхарт («Легия»).

Группа E

ИСПАНИЯ

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид де Хеа («МЮ»), Роберт Санчес («Брайтон»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»).

Полузащитники: Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (оба – «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Пабло Сарабия («ПСЖ»).

Нападающие: Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»).

Ферран Торрес и Альваро Мората Фото: Getty Images

ШВЕЦИЯ

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Кристоффер Нурдфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»).

Защитники: Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Маркус Даниельсон («Дальян Про), Андреас Гранквист (без клуба), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделеф («МЮ»), Мартин Ольссон («Хэкен»).

Полузащитники: Йенс Каюсте («Мидтьюлланд»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон (АИК), Кристоффер Ольссон («Краснодар»), Робин Куайсон («Майнц»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Свандберг («Болонья»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Джордан Ларссон («Спартак»).

ПОЛЬША

Вратари: Лукаш Фабианьский («Вест Хэм»), Войцех Щенсный («Ювентус»), Лукаш Скорупский («Болонья»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньский («Сампдория»), Камиль Глик («Монако»), Мацей Рыбус («Локомотив»), Павел Давидович («Верона»), Михал Хелик («Барнсли»), Камиль Пентковский («Ракув»), Тымотеуш Пухач («Лех»), Томаш Кедзера («Динамо», Киев).

Полузащитники: Пшемыслав Франковский («Чикаго Файр»), Камиль Юзвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клих («Лидс»), Кацпер Козловский («Погонь»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кароль Линетты («Торино»), Якуб Модер («Лех»), Пшемыслав Плахета («Норвич Сити»), Петр Зелиньский («Наполи»).

Нападающие: Роберт Левандовский («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Кароль Свидерский (ПАОК), Якуб Сверчок («Пяст Гливице»), Давид Ковнацкий («Фортуна»).

СЛОВАКИЯ

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Лехия»).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриньяр («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ганцко («Спарта» Прага), Мартин Косцельник («Слован» Либерец), Мартин Вальент («Мальорка»).

Полузащитники: Марек Гамшик («Гётеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовский («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кёльн»), Владимир Вайсс («Слован» Братислава), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»), Якуб Громада («Славия» Прага), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»), Роберт Мак («Ференцварош»).

Нападающие: Михал Дюриш («Омония», Роберт Боженик («Фейенорд»), Иван Шранц («Яблонец»).

Группа F

ВЕНГРИЯ

Вратари: Адам Богдан, Денеш Дибус (оба – «Ференцварош»), Петер Гулачи («Лейпциг»).

Защитники: Бендегуз Болла, Аттила Фиола (оба – «Фехервар»), Эндре Ботка, Герге Ловренчич (оба – «Ференцварош»), Акош Кечкеш («Лугано»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («Лейпциг»), Аттила Салаи («Фенербахче»).

Полузащитники: Тамаш Чери («Мезекевешд»), Даниэль Газдаг («Гонвед»), Филип Холендер («Партизан»), Ласло Кляйнхайслер («Осиек»), Адам Надь («Бристоль Сити»), Лоик Него («Фехервар»), Андраш Шафер (ДАК-1904), Давид Шигер («Ференцварош»).

Нападающие: Янош Хан («Пакш»), Неманья Николич («Фехервар»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Сабольч Шен («Даллас»), Адам Салаи («Майнц»), Кевин Варга («Касымпаша»), Роланд Варга (МТК).

ПОРТУГАЛИЯ

Вратари: Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Антони Лопес («Лион»), Руй Силва («Гранада»).

Защитники: Жоау Канселу («Ман Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Ман Сити»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоао Рафинья («Спортинг»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («МЮ»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Ренату Саншиш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Педру Гонсалвиш («Спортинг»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт), Бернарду Силва («Ман Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсало Гуэдеш («Валенсия»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафа Силва («Бенфика»).

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

ФРАНЦИЯ

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес («Бавария»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»).

Форварды: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия М»).

ГЕРМАНИЯ

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Матс Хуммельс, Эмре Джан (все – «Боруссия» Д), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госенс («Аталанта»), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (все – «РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»).

Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Йозуа Киммих, Леон Горецка, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус (оба – «Боруссия» М).

Нападающие: Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане (все – «Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Кевин Фолланд («Монако»).

Евро-2020 Лондон – город Евро. Главный стадион мира и Уимблдон 5 ЧАСОВ НАЗАД