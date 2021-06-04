Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет основным вратарем национальной команды на Евро-2020.
«Что касается вратарской линии, мы видим всех трех – Шунин, Сафонов, Дюпин. Матвей сейчас набрал форму, он готов и здоров. Поэтому мы дали ему возможность сыграть с Польшей. Мы рассчитываем на всех вратарей. Другое дело то, что Шунин – наш номер один и он готовится к чемпионату Европы как основной», – приводит слова Черчесова Sport24.
- 5 июня сборная России проведет товарищеский матч против Болгарии.
- Первая встреча на Евро у команды Черчесова состоится 12 июня, когда российская сборная в Петербурге сыграет с Бельгией.
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