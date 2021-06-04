Слухи связывают «Реал Мадрид» и Килиана Мбаппе с 2014-го. Летнее трансферное окно этого года не стало исключением. После выдающихся выступлений в Европе и Лиге 1 в медиа снова начались разговоры о скором переезде 22-летнего форварда в Испанию. И похоже, французский форвард все-таки перейдет в стан «бланкос».

Как сообщает портал Diario Sport , Килиан Мбаппе объявит о подписании контракта с «Реалом» по ходу Евро-2020. Руководство мадридцев неоднократно связывалось с «Пари Сен-Жермен» по поводу трансфера Мбаппе, но получало отказ. Боссы «Реала» на этом не остановились и заявили, что дальнейшие переговоры хотят вести исключительно с президентом парижского клуба Насером Аль-Хелайфи.

Также «Реал» сообщил, что если с трансфером Килиана Мбаппе пойдет что-то не так и договориться не получится, скауты переключат все внимание на норвежского нападающего дортмундской «Боруссии», 20-летнего Эрлинга Холанна.

Чемпионат Испании «Реал» вступил в контакт с представителями Холанна ЧАС НАЗАД

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе забил 27 мячей в 31 матче и отдал 7 результативных передач

В 2014 году Мбаппе приезжал в Мадрид на просмотр. Тогда тренер команды Зинедин Зидан лично пригласил молодого француза в «Реал», но Килиан отказался. Мбаппе объяснил свое решение тем, что родители не хотели отпускать его далеко, и только поэтому он остался во Франции.

Чемпионат Испании «Реал» купит Мбаппе в подарок Анчелотти. Криш уйдет в «ПСЖ» ВЧЕРА В 09:49