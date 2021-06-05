Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл может завершить карьеру. О решении он объявит после чемпионата Европы.

Форвард хочет расторгнуть контракт с «Реалом», рассчитанный до 2022 года. Руководство «Мадрида» не планирует препятствовать уходу Бэйла, так как после расторжения клуб освободит зарплатную ведомость на 22 млн евро, положенных валлийцу за последний год соглашения, сообщает Marca

Контракт 31-летнего Бэйла с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.

Мадридцев возглавил Карло Анчелотти, под руководством которого Бэйл регулярно играл в основе «Реала».

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