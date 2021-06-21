Капитан сборной России Артем Дзюба забил в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 против Дании. Он отличился с пенальти на 70-й минуте.

Этот гол стал для Дзюбы 30-м. Форвард догнал в списке лучших бомбардиров национальной команды Александра Кержакова и делит с ним первое место. При этом Кержакову потребовалось 90 матчей, Артем настрелял три десятка банок за 55 игр.

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Артем Дзюба дебютировал за сборную в ноябре 2011 года в матче против Греции. Он стал капитаном национальной команды после ЧМ-2018, когда карьеру на международном уровне завершил вратарь Игорь Акинфеев.

Больше всего мячей Дзюба забил в 2019 году – девять голов в 10 матчах.

Александр Кержаков провел последний матч в сборной в марте 2016 года против Литвы. Он закончил с футболом в июле 2017-го.

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