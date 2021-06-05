Национальная команда может лишиться не суперзвезды и не ключевого игрока, но все равно очень важного футболиста. Федор Кудряшов тихонько поигрывает за аутсайдера турецкой Суперлиги, а в перерыве помогает Станиславу Черчесову делать сборную России великой.

Кудряшов – основной футболист сборной России при Саламыче, он провел девять из 10 матчей отбора Евро-2020 и четыре из шести – Лиги наций. Федор хорош тем, что может сыграть как в центре, так и слева. Случись что с 37-летним Жирковым, подменить тут же мог бы Кудряшов, который младше всего на три года. Повезло, что слева умеет еще и Караваев. Кудряшов получил повреждение икроножной мышцы, он еще сохраняет шансы поехать на Евро, но все очень неточно. Плюс ко всему у Баринова перелом костей носа, но вряд ли из-за такого повреждения он пропустит крупный турнир. Если все будет не слишком серьезно, то вероятен вариант игры в защитной маске.

Федор Кудряшов, Россия Фото: Getty Images

Товарищеские матчи Кудряшов получил тяжелую травму и, вероятно, пропустит Евро 4 ЧАСА НАЗАД

В центре обороны у сборной России без Кудряшова вырисовывается грусть. В пару к неоспоримому Джикии Черчесов может поставить Семенова, Дивеева или Баринова, если тот будет в строю. Все три варианта, мягко говоря, сомнительные. Семенов – крепкий защитник для «Ахмата», а в сборной России годится разве что на роль резервиста. Ее выполняет Дивеев, который пока абсолютно не готов к такому уровню – достаточно вспомнить унижение от Сербии. Дмитрий Баринов вообще не защитник, но с Болгарией играл в центре, и не исключено, что будет первым выбором Черчесова на Евро. Неужели от недостатка вариантов?

Тренерскому штабу точно придется подумать, кем заполнить освободившуюся квоту. Из самых очевидных вариантов – пролетевший Евгеньев и Чистяков из резервного списка. Выглядит так, будто из двух зол приходится выбирать меньшее: оба не готовы к такому крупному турниру, как Евро. Остается либо поискать еще, либо вообще взять игрока другой позиции.

Роман Евгеньев и Александар Митрович Фото: Getty Images

Кто из защитников мог бы внезапно ворваться на Евро без душных контрольных матчей и теоретических занятий? Есть Нойштедтер, который пропустил полсезона, потому что был без клуба, но затем «Динамо» забрало его обратно, и Роман отыграл на достойном уровне. Опыт игры за сборную и минимум результативных ошибок говорят в его пользу.

Если Черчесов и правда планирует доверить Баринову место в центре обороны на Евро, возможно, стоило бы вообще взять игрока на другую позицию. Из того же резервного списка так и просится в заявку Юрий Газинский. Неполноценная, но хорошая замена по позиции для Баринова, который сконцентрируется на работе в защите.

Возможно, блеснул огонек в глазах у Федора Смолова. Нападающий шикарно отыграл за «Локо» вторую часть сезона после травмы, однако Черчесов предпочел более великого Заболотного и результативного Дзюбу. Но вот мы смотрим матчи с Польшей и Болгарией: забили два мяча, один – защитник, второй – с пенальти. Смолов точно не был бы лишним, и Черчесову стоило бы подумать, как внедрить его на поле вместе с Дзюбой – на фланге Федор играть умеет и любит. В игре с болгарами Артем выдавал кучу сочных скидок под удары партнеров, и Смолов точно эффективнее бы ими распорядился, чем Зобнин, Ионов и Оздоев.

Федор Смолов Фото: Getty Images

Вероятнее всего, в заявке мы не увидим ни Смолова, ни Газинского, ни даже Нойштедтера. Главный тренер по своему обыкновению поступит максимально консервативно и возьмет того, кто уже под рукой – Евгеньева. Защитник приедет в расположение сборной, но не проведет ни одного матча, и рядом с Джикией мы будем наблюдать Дмитрия Баринова или Андрея Семенова. А теперь представьте Андрея Семенова в четвертьфинале Евро.

ПОЛУЧАЕТСЯ? Конечно! Конечно, нет! Кудряшов поправится и сыграет в финале!

Товарищеские матчи Черчесов усложнил игру сборной. Сработает ли на Евро? 01/06/2021 В 22:26