Последний чемпионат мира, на котором видели Чехию, был в 2006-м. Тогда за них еще играли Павел Недвед и Ян Коллер, а Василий Уткин сказал про гигантского чеха: «Коллер упал на колени и стал ростом с нормального человека». За последующие 15 лет чешский футбол если не упал на колени, то припал на одно – как сейчас делают перед матчами.

С Евро дела обстоят чуть лучше, но в том же ключе: в 90-х и начале нулевых чехи доходили до финала и полуфинала. Но после 2004-го лишь раз вылезли из группы в плей-офф.

Товарищеские матчи Кудряшов получил тяжелую травму и, вероятно, пропустит Евро ВЧЕРА В 15:42

После очередного провала в отборе на чемпионат мира-2018 команда наняла экс-тренера «Славии» и «Слована» Ярослава Шилгавы. Новый коуч сильно освежил состав и очень уверенно прошел отбор к Евро-2020. Затем чехи выиграли группу в Лиге наций и успешно начали отбор на ЧМ-2022: разгромили Эстонию (6:2) и вырвали ничью у Бельгии (1:1). На Евро-2020 Чехия едет как один из аутсайдеров, но они в состоянии спутать карты лидерам.

Сборная Чехии Фото: Getty Images

Путь на Евро

Чехам подфартило с отборочной группой. Англия заняла первое место еще до начала цикла и так его не уступила, а за вторую путевку конкурентов у Чехии не было. Косово, Болгария и Черногория больше мешали друг другу, чем конкурировали с парнями Ярослава Шилгавы.

В первом туре Чехия влетела англичанам 0:5. В середине отбора внезапно уступила Косово 1:2. А в последнем туре, когда уже решился вопрос выхода на Евро, чехи слили болгарам 0:1. Но пять побед в остальных встречах забросили команду на Евро.

Оптимальный состав

Как играют

У чехов нет креативных гениев или больших звезд, поэтому команда играет просто и рассчитывает на физику.

Шилгавы упаковывает состав в схему 4-2-3-1 с двумя центральными хавами бокс-ту-бокс – Алекс Крал и Томаш Соучек. Обороной командует Томаш Калаш, а фулбеки Владимир Куфаль и Алеш Матею часто ходят вперед и открываются под длинные пасы.

Вингеры Лука Масопуст и Якуб Янкто неплохи в обводке – он могут одинаково остро втащить мяч до чужих ворот и подвесить кросс. При этом оба хороши в завершении атаки и часто приходят в штрафную.

Всей игрой рулит Владимир Дарида. Он не только умный и тонкий распасовщик – Владимир подключается из глубины и завершает атаки как центрфорвард. У него сложилось отличное взаимопонимание с нападающим Патриком Шиком. Форвард «Байера» очень подвижен и при росте 187 см не только играет столба, но и смело идет в обыгрыш.

Так что Чехия обладает крепкой и цепкой командой: по четыре игрока представляют чемпионаты Германии и Англии, а еще трое – Италию. Эти ребятки точно навяжут борьбу любому сопернику, несмотря на прямолинейный стиль.

Кто из звезд не приехал

Ярослав Шилгавы потерял двух бойцов основы. Полузащитник Лукаш Провод из «Славии» пропустит Евро-2020 из-за разрыва крестов и мениска. Вместо евробойни хав получит операцию, костыли и уколы. 24-летний Провод сыграл за чехов семь матчей и забил один мяч.

Ондржей Кудела и Глен Камара во время конфликта Фото: Getty Images

Второй вылетевший герой – лучший защитник сезона в Чехии Ондржей Кудела. Центрдеф «Славии» нарвался на 10-матчевый бан за расизм. В матче Лиги Европы 18 марта Кудела назвал игрока «Рейнджерс» Глена Камара обезьяной, за что и поплатился.

Главная звезда

Владимир Дарида, 30 лет («Герта»)

В плане опыта и влияния на команду выделяется Владимир Дарида. 30-летний хав уже шесть сезонов пылит за «Герту», где стал ключевым игроком, а в отборе на Евро-2020 именно Дарида организовал решающую победу над Англией.

С точки зрения хайпа, главная звезда Чехии – Томаш Соучек. Полузащитника назвали лучшим игроком страны в 2019-м, когда он притащил «Славию» к титулу. В 2020-м он повторил успех, а после перехода в «Вест Хэм» кипятит нервы соперников по АПЛ.

Томаша в Англии называют чешским Феллайни: при росте 192 см он сочетает мощные оборонительные скиллы и глубокий атакующий потенциал.

Владимир Дарида Фото: Getty Images

Главный янгстер

Адам Гложек, 18 лет («Спарта»)

Это самый дорогой игрок чемпионата Чехии (17 млн евро) и лучший бомбардир лиги в сезоне-2020/21 (15 голов). Адам дебютировал за «Спарту» в 2018-м в возрасте 16 лет и трех месяцев, став самым молодым игроком в истории клуба. А весной 2019-го забил еще и самый молодой мяч «Спарты».

Адам – одаренный универсал, который одинаково хорошо играет на нескольких позициях: на обоих флангах, оттянутого форварда и страйкера. Спецы отмечают скорость Гложека – как стартовую, так и дистанционную, – технику, выносливость, прием мяча и первое касание.

Адам Гложек (Чехия) против Росса Маккрори (Шотландия) на молодежном Евро Фото: Eurosport

Естественно, Гложека уже хантят топ-клубы: по данным Football Insider, «Ливерпуль» хочет взять Адама после Евро. Зимой ходили слухи про трансфер в «Челси», а осенью 2020-го знойным чехом интересовался ЦСКА.

Что за тренер

Ярослав Шилгавы, 59 лет

Мужчина изрядно помотался по чешским клубам: с 2007 по 2017-й он сменил семь команд. Самый долгий заезд был в «Слован»: там Шилгавы провел 119 матчей и выиграл чемпионат Чехии в 2012-м. Четыре года спустя Ярослав принял «Славию» и сходу взял второй титул для себя и первый для клуба за восемь лет. Правда, во втором сезоне игра развалилась, и Шилгавы уволили.

Год спустя коуча назначили главным в сборной Чехии, когда команда провалила отбор на чемпионат мира-2018. Ярослав причесал сборную и за 22 матча ни разу не сыграл вничью: 13 побед, девять поражений. Шилгавы уверенно вывел Чехию на Евро и даже по ходу обыграл Англию в отборе (2:1).

Заявка на турнир

Вратари: Томаш Вацлик («Севилья»), Иржи Павленка («Вердер»), Алеш Мандоус («Оломоуц»).

Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Ондржей Челустка («Спарта» Прага), Томаш Калас («Бристоль Сити»), Давид Зима («Славия» Прага), Ян Борил («Славия» Прага), Алеш Матею («Брешиа»), Якуб Брабец («Виктория» Пльзень).

Полузащитники: Лукаш Масопуст («Славия» Прага), Владимир Дарида («Герта» Берлин), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Антонин Барак («Верона»), Алекс Крал («Спартак»), Томаш Голеш («Славия» Прага), Петр Шевчик («Славия» Прага), Якуб Янкто («Сампдория»), Адам Гложек («Славия» Прага), Якуб Песек («Слован» Либерец), Михал Садилек («Слован» Либерец).

Нападающие: Патрик Шик («Байер»), Михаэл Крменчик (ПАОК), Матей Выдра («Бернли»), Томаш Пекхарт («Легия»).

Расписание

14 июня. Шотландия – Чехия (16:00 мск, Глазго)

18 июня. Хорватия – Чехия (19:00 мск, Глазго)

22 июня. Чехия – Англия (22:00 мск, Лондон)

Владимир Дарида (сборная Чехии) празднует гол в матче Чехия – Германия Фото: Getty Images

Прогноз

По мнению букмекеров, Чехия – один из главных аутсайдеров чемпионата Европы, поэтому вряд ли есть смысл в ставке на парней Шилгавы. Но зато Winline предлагает интересный кэф на вылет чехов с турнира: загрузить на поражение в четвертьфинале можно с коэффициентом 8,05, а в полуфинале – 17,0.

Другие профайлы участников Евро-2020:

Чемпионат Англии Салах и Соучек претендуют на звание лучшего игрока АПЛ. Кто еще? 01/06/2021 В 12:03