Венгрия никогда не принимала ни футбольные мэйджоры, ни Олимпийские игры, поэтому чемпионат Европы 2020 года – главный и, возможно, единственный шанс для небольшой страны провести крупный международный турнир в футболе. Город активно развивается и планирует укреплять спортивную репутацию, чтобы однажды замахнуться и на Олимпиаду.

Стадион

«Ференц Пушкаш Арена» Фото: Getty Images

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Стадион «Ференц Пушкаш» открыли в ноябре 2019 года аншлагом с ретро-вывеской из 1954-го Венгрия – Уругвай. Победить не получилось: венгры проиграли 1:2, но вдохновились атмосферой и ажиотажем в предвкушении наступающего Евро. Но случился коронавирус, и веселье перенеслось на год. За это время арена в Будапеште провела Суперкубок Европы, встретила «Барсу» и «Ювентус» как соперников местного «Ференцвароша», а также экстренно приютила матчи плей-офф Лиги чемпионов – «Лейпциг» с «Ливерпулем» и «Гладбах» с «Сити».

В отличие от многих современных стадионов, «Ференц Пушкаш» находится не на отшибе, а на границе центральной части города – возле исторического вокзала Келети. Поэтому посещение стадиона вполне можно сочетать с просмотром достопримечательностей. Массивное серое сооружение выбивается из городской архитектуры – визуально он даже напоминает схожий по характеристикам стадион в Санкт-Петербурге. И стоит примерно столько же – на строительство ушло 593 миллиона евро.

Расписание матчей

Какие клубы есть в городе

Как Москва в России или Лондон в Англии, Будапешт доминирует в местном футболе – большая пятерка клубов столицы «Ференцварош», МТК, «Уйпешт», «Гонвед» и «Вашаш» выиграли под сотню чемпионатов Венгрии из примерно 120 розыгрышей. Самый титулованный клуб страны – «Ференцварош», поэтому для любой будапештской команды он главный соперник в дерби.

В зависимости от времени и силы конкурентов «Ференцвароша» вывеска главного городского дерби менялась: раньше классикой считались матчи с МТК, сейчас самые фееричные по атмосфере зарубы проходят с «Уйпештом». Последние три года в лиге доминирует как раз «Ференцварош», а последним чемпионом до него становился «Фехервар» – он же «Видеотон». Кстати, ни одна из команд не считается хозяином арены Пушкаша – как и «Лужники», арена заточена только под большие вывески.

Самый крутой футболист города

Ференц Пушкаш в составе сборной Венгрии Фото: Getty Images

Настраиваем машину времени на 1950-е и 1960-е годы и переносимся в период самой величественной сборной Венгрии. Фронтменом поколения, которое выиграло три Олимпиады, брало серебро ЧМ-1954 и бронзу Евро-1964, был легендарный будапештец Ференц Пушкаш – пятикратный чемпион Венгрии с «Гонведом» и пятикратный чемпион Испании с «Реалом».

Ференц признан лучшим футболистом страны в XX веке, и действительно сложно кого-то поставить рядом с ним. Но есть одно но. Ладислав Кубала – еще один футболист из Будапешта, чья карьера строилась в тот же период как будто в отражении карьеры Пушкаша. Кубала играл за «Ференцварош» и «Барселону», но ненавидел Венгрию, поэтому провел за нее всего 3 игры и впоследствии получил испанское гражданство. Таким же национальным героем он не стал, зато выиграл немало титулов в Испании.

Причины приехать после пандемии

В Венгрии путешественники из бывших стран СССР чувствуют, будто они и не выезжали из дома. Менталитет местных жителей и страны в целом кажется очень близким – точки соприкосновения лежат и в традициях, и в местной кухне. Например, в Будапеште очень развита культура массовых бань-купален – самые известные это «Геллерт», «Лукач», «Рудаш», и каждая из них славится целебными водами. Еда с преобладанием мясных и острых блюд также похожа на русскую, украинскую и кавказскую – именно отсюда родом суп-гуляш. А крепчайшая палинка – это местная водка.

Еще в Будапеште прекрасная цельная архитектура – город наполнен ансамблями разных веков и стилей, от готики и неоготики до барокко и модерна. Классический маршрут в Будапеште – подняться на Будайскую крепость, оттуда взглянуть на Дунай, огромное здание парламента и оценить масштабы города с видовой точки. Зимой Будапешт преображается под рождество, летом – перенаправляет туристов на соседнее курортное озеро Балатон или приглашает на многодневный музыкальный фестиваль «Сигет», куда приезжают и мировые рок-звезды вроде Korn, Foo Fighters, Arctic Monkeys, и группы из России вроде «Ленинграда».

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