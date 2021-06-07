Австрия с надеждой ехала на прошлый чемпионат Европы, но вернулась с полными штанами разочарования – одно очко за три матча, отстойная игра и разрушенные надежды на новое золотое поколение. В 2021-м у сборной будет еще одна попытка на взлет – с новым тренером, более опытным Давидом Алабой и мечтами на сенсацию.

Путь на Евро

Трансферы Алаба стал игроком «Реала» после 12 лет в «Баварии» 28/05/2021 В 16:21

В квалификации австрийцы стартовали с двух поражений. И с Польшей, и с Израилем сборная больше владела мячом и чаще била в створ, но в первый раз попала под точный удар Пёнтека, во второй – под хет-трик Захави из «Гуанчжоу».

Но летом и особенно осенью Австрия дождалась кризиса израильтян и сама набрала 10 из 12 возможных очков (единственная осечка – 0:0 с Польшей при тотальном доминировании по игре). На финише цикла команда снова высекла всех прямых конкурентов и расслабилась только в последнем туре – для Латвии победа в Риге стала единственными тремя очками за весь отбор. Австрия же заняла второе место и вместе с Польшей напрямую вышла на ЧЕ-2020.

Оптимальный состав

Как играют

Изначально Австрия придерживалась схемы 4-2-3-1 – с ней она пробилась на Евро и выиграла группу в Лиге наций. Но в 2021-м Das Team перешла на 4-4-2, набрала четыре очка в двух турах отбора на ЧМ, а по возвращении к прежней расстановке получила дома 0:4 от Дании.

Франко Фода уже хапнул критики от медиа и фанатов за чересчур осторожный футбол, но он машет перед их носами двумя ачивками – квалификацией на ЧЕ и бустом в ЛН. «В целом, наша идея состоит в постоянном быстром прессинге – цифры показывают, что у нас много отборов на чужой трети. Но соперники уже приспособились – забрасывают нас высокими мячами, чтобы мы вообще не шли в давление», – оправдывался в Тренеруже хапнул критики от медиа и фанатов за чересчур осторожный футбол, но он машет перед их носами двумя ачивками – квалификацией на ЧЕ и бустом в ЛН. «В целом, наша идея состоит в постоянном быстром прессинге – цифры показывают, что у нас много отборов на чужой трети. Но соперники уже приспособились – забрасывают нас высокими мячами, чтобы мы вообще не шли в давление», – оправдывался в интервью LAOLA1 Фода.

Похоже, упрямый коуч продолжит эксперимент с 4-4-2 – в товарняке с Англией австрийцы вышли даже с 4-4-1-1 и Алабой на левом фланге полузащиты. Под молодым Калайджичем (16 голов в Бундеслиге за «Штутгарт») в нападении бегает скрытый лидер раздевалки Забитцер, а раздутое эго Марко Арнаутовича наверняка себя покажет со скамейки. Капризному бэби-Златану нет места в основе этой Австрии.

Кто из звезд не приедет

С натяжкой в этот список можно включить лишь двоих. Якоба Янтчера вы можете помнить по сезону-2012/13 в московском «Динамо» – у опытного вингера 23 матча за сборную, но 9+9 в местной Бундеслиге за «Штурм» не убедили Франко Фоду, что дядю нужно брать на Евро. Плюс Флориан Кайнц, хорошо показавший себя в «Кёльне»-2019/20 (пять голов, семь ассистов), в этом чемпионате Германии страдал от травм и не наиграл на место в национальной команде. Но у Австрии уже выросли свежие перцы на левый фланг, так что большой потерей ни Янтчер, ни Кайнц особо не станут.

Главная звезда

Давид Алаба, Австрия Фото: Getty Images

Давид Алаба (28 лет, «Реал» Мадрид)

Прошлый Евро Алаба провел аж на трех разных позициях – опорником, атакующим полузащитником и даже форвардом. Понятно, что в этой сборной Давид тусуется в средней линии (а не в защите, как в двух сезонах за «Баварию» Флика) не от изобилия топовых партнеров, но универсализм и классный первый пас помогают тренеру вертеть схему в разные стороны.

Конечно, всегда остается ощущение, что в Мюнхене у Давида получается лучше. Но стабильных футболистов такого же уровня у Австрии больше нет и пока не предвидится – это понимают и остальные игроки сборной, и коуч, и сам Алаба, так что новичок «Реала» готов помогать там, где будет лучше остальным. Вероятнее всего – слева в полузащите.

Главный янгстер

Кристоф Баумгартнер (21 год, «Хоффенхайм»)

Новая сила австрийской сборной снова метит на левый фланг. Воспитанник «деревенских» Баумгартнер провел второй полноценный сезон в Бундеслиге, окучивает любую позицию от ЦПЗ и обоих краев до острия атаки и уже вытеснил в национальной команде Давида Алабу в центр – чтобы не мешал умным прорывам между линий. В этом призыве Австрии много молодежи, но нет совсем уж тинейджеров – Бауми ответит сразу и за свежесть, и за дерзость.

Что за тренер

Главный тренер Франко Фода и Марко Арнаутович, Австрия Фото: Getty Images

Пока Германия сманивает лучших австрийских коучей, Австрия натурализует менеджеров из ФРГ. Сейчас Das Team возглавляет Франко Фода – 55-летний подтянутый немец с итальянскими корнями принял команду в январе 2018-го и стал первым тренером из Германии у руля сборной Австрии.

Он грамотно ассимилировался в альпийской стране – закончил игровую карьеру в «Штурме», перешел на тренерскую работу, дорос от резерва до взрослого состава и в 2011-м выиграл для Граца первое чемпионство после 12-летнего перерыва. Командировка в «Кайзерслаутерн» из немецкой ФНЛ вышла тоскливой, так что после камбэка Фоду заманили в национальную команду. Франко сходу поднял Австрию в высший дивизион Лиги наций и без особых приключений квалифицировался на Евро-2020.

Заявка на турнир

Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Павао Перван («Вольфсбург»), Александер Шлагер (ЛАСК);

Защитники: Давид Алаба («Реал»), Александар Драгович («Байер»), Марко Фридль («Вердер»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Штефан Лайнер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Филипп Лайнхарт («Фрайбург»), Штефан Пош («Хоффенхайм»), Кристофер Триммель («Унион» Берлин), Андреас Ульмер («Зальцбург»);

Полузащитники: Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – «Хоффенхайм»), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт»), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер (оба – «Лейпциг»), Валентино Лазаро («Интер»), Луис Шауб («Люцерн»), Ксавье Шлагер («Вольфсбург»), Алессандро Шёпф («Шальке»);

Нападающие: Марко Арнаутович («Шанхай Теллэйс»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич («Штутгарт»), Карим Онисиво («Майнц»).

Расписание

13 июня. Австрия – Северная Македония (19:00, Бухарест)

17 июня, Голландия – Австрия (22:00, Амстердам)

21 июня, Украина – Австрия (19:00, Бухарест)

Прогноз

В Австрию особо не верят, хотя у них гиперудобный календарь – сначала разминка с македонцами, потом сшибка с потенциальным лидерам четверки Нидерландами, а на финише драка за прямой выход в плей-офф с Украиной.

В БК Winline считают, что у жовто-блакитных больше шансов, чем у австрийцев, но объективно дальше 1/8 финала ни тем, ни другим не пройти. На команду со второго места группы C уже облизывается Италия, и Давиду Алабе нужно выдать перфоманс уровня Гарета Бэйла на Евро-2016. Исполнителей с опытом игры в Бундеслиге полно, нужно лишь собрать их в систему и заткнуть рты скептикам. Падать ниже прошлого ЧЕ некуда – значит, путь только один, на вершину.

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