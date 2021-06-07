Капитан сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус.

Полузащитник «Барселоны» уже ушел на карантин, а остальные игроки продолжат подготовку к Евро-2020, соблюдая режим изоляции. Также сообщается , что среди остальных членов сборной Испании заразившихся не выявлено. Тем не менее, все запланированные коммуникационные и маркетинговые мероприятия были отменены или перенесены. В товарищеском матче против сборной Литвы, который состоится 8 июня, вместо главной команды Испании сыграет молодежная сборная.

Это первый случай заболевания ковидом среди игроков-участников Евро-2020. До начала турнира осталось 5 дней.

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Сборная Испании стартует на чемпионате Европы 14 июня матчем против Швеции.

Также на групповом этапе турнира команда Луиса Энрике сыграет с Польшей и Словакией.

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