Игрок «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о подготовке к Евро-2020 и поделился главной целью для вратарей национальной команды.

«Я понимаю, что быть первым номером – большая ответственность. С другой стороны, понимаю, что нужно быть готовым в любой момент выйти на поле. Сейчас наша задача подготовить Антона, потому что мы выполняем одну цель», – приводит слова Сафонова ТАСС

В заявку сборной России на Евро-2020 вошли трое вратарей: Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Юрий Дюпин «Рубин».

На групповом этапе Россия сыграет против сборных Бельгии, Финляндии и Дании.

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