Жена защитника сборной России Федора Кудряшова Анастасия рассказала о состоянии супруга. Перед товарищеским матчем со сборной Болгарии Кудряшов получил травму.

«Самое нелепое, что могло произойти, произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и грузилась, думала: да не может такого быть, как так сложилось. В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а 20-е число – под вопросом.

В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», – приводит слова Анастасии Кудряшовой Sport24

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