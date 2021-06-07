Нападающий сборной Франции и «Барселоны» Антуан Гризманн показал успехи в футбольном симуляторе Football Manager. Футболист проходит режим карьеры за «Ньюкасл Юнайтед», куда приобрел Килиана Мбаппе.

Во время полета сборной в самолете Гризманн открыл ноутбук и одноклубнику Усману Дембеле, что приобрел Килиана Мбаппе за 134 млн евро, который помог «Ньюкаслу» выиграть пять титулов в одном сезоне, в том числе Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии. В разговор включился Мбаппе, который поинтересовался об условиях проживания в английском городе. «Ньюкасл»? Там ведь не очень тепло, да?» – спросил Мбаппе.

Трансферы Мбаппе переходит в «Реал». Или не переходит? 5 ЧАСОВ НАЗАД

На Евро-2020 сборная Франции сыграет против Германии, Португалии и Венгрии.

Первый матч французы проведут 15 июня против немцев в 22:00 (мск).

Евро-2020 Мбаппе объявит о переходе в «Реал» на Евро-2020 04/06/2021 В 15:31