Опубликовано 07/06/2021 в 13:20 GMT

Защитник сборной России Марио Фернандес отреагировал на ошибку певца Филиппа Киркорова. Артист посетил тренировку национальной команды и перепутал Марио с полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Было очень круто и смешно. Он думал, что Оздоев – это я. Мы говорили с ним, он хороший певец и поднял настроение команде. Знаю, кто он такой», – приводит слова Фернандеса Sport24

Киркоров пообщался с футболистами сборной России и главным тренером перед товарищеским матчем с Болгарией. Он также перепутал отчество Станислава Черчесова, назвав того не Саламовичем, а Соломоновичем.

Первый матч на Евро-2020 сборная России проведет 12 июня в Петербурге против Бельгии.

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