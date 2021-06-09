Сборная Турции – середняк европейского футбола. Команда редко достигает крутых результатов, но к предстоящему Евро-2020 точно готова. Турецкие футболисты весь сезон сверкали в топ-лигах и теперь едут удивлять на континентальный чемпионат. К тому же сразу три футболиста уже преподнесли главный сюрприз евро-сезона: Бурак Йылмаз, Зеки Челик и Юсуф Язиджи оформили чемпионство с «Лиллем», скинув «ПСЖ» с французского трона.

Путь на Евро

Турция мощно проехалась в группе H и едва не пролезла на Евро с первого места. «Лунные звезды» конкурировали с чемпионами мира французами и Исландией – остальные участники группы, Албания, Андорра и Молдавия, служили интерьером. Турки промчались по отбору лишь с одним поражением, причем не от Франции, а от Исландии. Островитяне и лишили команду Гюнеша первого места – за две игры с исландцами Турция выдавила всего очко. В итоге французы обскакали конкурента на два балла, хотя в матчах с ними турки удивили победой и ничьей.

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Вот только в Лиге наций турецкая мощь стлела под сопротивлением Венгрии, Сербии и России. «Лунные звезды» вылетели из лиги В: дважды уступили венграм, сгоняли три ничьи и обыграли только команду Черчесова, которая 70 минут играла в меньшинстве. Скорее всего, Гюнеш уже исправил слабости команды – в Лиге наций турки сияли полуторным составом из-за кучи травм и экспериментов коуча, а вот на Евро приехали реальные селебрити. Тем более что в мартовских играх отбора на ЧМ Турция размазала Нидерланды с Мемфисом Депаем и Норвегию с Эрлингом Холанном и возглавила группу.

Оптимальный состав

Как играют

Турция впечатляет организованной защитой. В отборочных играх сборная пропустила меньше всех – крошечные три мяча в 10 играх. Неприступный результат повторила только Бельгия из более легкой группы. 68-летний Гюнеш доверяет олдскульным 4-4-2, но иногда конвертирует их в 4-1-4-1 – если уж соперник выглядит слишком опасно. На помощь тренеру приходят звездные защитники – почти вся оборонительная линия выстроена футболистами из сильных клубов.

Однако в сборной нет перекоса на игру у своих ворот. Напротив, турки редко забивают меньше двух голов за матч. За шесть поединков 2021 года Турция вонзила 14 банок, в том числе 10 на отборе к ЧМ. Впереди у команды Гюнеша тоже много ярких исполнителей (Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз, Дженгиз Ундер), которые способны на высокой скорости разрывать оборону соперника. Баланс – главная черта сборной Турции.

Кто не приехал

Дженк Тосун, «Эвертон» Фото: Getty Images

Пандемия серьезно выручила сборную Турцию. Команда была не готова играть прошлым летом, ведь из-за травм отключилось большинство звезд – отголоски этого прозвучали провалом в Лиге наций. К нынешнему лету недоступным оказался только Дженк Тосун: 29-летний форвард весь сезон мучается из-за катастрофы с коленом. Порванные кресты заменили постоянные отеки, а следом подъехал разрыв связок надколенника. Бедолаге точно не до футбола, в игру он вернется не раньше ноября.

А вот невызов Джанера Эркина выглядит удивительным. 32-летний левый защитник дебютировал за сборную 15 лет назад и долго был основным игроком. Джанер – один из самых заметных футболистов страны: отыграл за три турецких топа («Галатасарай», «Бешикташ» и сейчас за «Фенербахче»), отметился в «Интере» и даже сверкнул в ЦСКА. Гюнеш назвал отцепление Эркина самым сложным решением по составу, но защитник не впечатлил коуча в трех играх отборочного этапа на ЧМ. Не помогла даже расширенная заявка.

Главная звезда

Хакан Чалханоглу Фото: Getty Images

Хакан Чалханоглу 27 лет («Милан»)

В ростере турков хватает заметных игроков, но главной силой является Хакан Чалханоглу. Полузащитник «Милана» – отличная атакующая опция, ведь он не имеет строгих претензий к позиции на поле. Хаканом можно закрыть почти любую позицию в атаке – чаще всего он гоняет на левом фланге, под нападающим или вовсе в центре поля.

Чалханоглу провел сильный сезон: за «Милан» настрелял 21 результативное действие во всех турнирах (9+12), а в сборной впечатлил стабильностью. В 2021-м Хакан отбегал четыре игры за национальную команду и в каждой отметился голевым перфомансом. Всего – два гола и четыре ассиста. Лидер сборной Турции набрал полыхающую форму перед чемпионатом Европы. Тем более что для Чалханоглу предстоящее Евро – повод исправиться за бесформенную игру на прошлом турнире. Во Франции Хакан растворился и сыграл всего три тайма, а Турция вылетела на групповом этапе.

Главный янгстер

Озан Кабак Фото: Getty Images

Озан Кабак, 21 год («Ливерпуль»/«Шальке 04»)

Защитник дебютировал на взрослом уровне в 18 лет, сыграв в чемпионате Турции за «Галатасарай». В сезоне-2018/19 он переехал в Германию и провел 15 матчей в Бундеслиге за «Штутгарт». Летом 2019-го юниор переехал в «Шальке», а зимой 2021-го «Ливерпуль» арендовал Озана с правом выкупа. Стремительный взлет защитника подчеркивает его талант – возможности Кабака просматривались с ранних лет.

Озан – центральный защитник, обладает качествами важными для этой позиции. Мощный турок умело использует габариты, не боится физической борьбы и хорошо играет головой. Причем 186-сантиметровый Кабак здорово цепляет верх как у своих, так и у чужих ворот. Еще молодой защитник удивляет крепкой менталкой. Озан держится на поле хладнокровно и не плывет после ошибок. Плюс всегда заряжен на победу и готов играть, несмотря на обстоятельства. Например, в «Штутгарте» в важных матчах юнец играл со сломанным носом и пальцами на ногах.

Однако из-за трансфера Конате из «Лейпцига» и обжигающей форме Нэта Филлипса «Ливерпуль» отказался от выкупа турка. Кабак точно не останется с «Шальке» во второй Бундеслиге. А Евро – возможность выторговать клуб покруче.

Что за тренер

Шенол Гюнеш Фото: Getty Images

Шенол Гюнеш, 68 лет

Гюнеш – знаковая футбольная личность для Турции. Его игровая карьера протекла в 60-е и 70-е. Он отлетал более 400 матчей за «Трабзонспор» и выиграл там 12 трофеев. В благодарность стадион команды называется в его честь. За сборную Гюнеш сыграл 31 матч, но в те годы турки вообще не впечатляли на международной арене.

Зато в качестве тренера Шенол привел Турцию к главному успеху в истории. Начав тренировать в 1987-м, в 2000 году Гюнеш получил приглашение возглавить национальную команду. Коуч с ходу вырвал для сборной первую с 1954-го путевку на чемпионат мира. На этом чудеса не закончились, и Гюнеш привел «лунных звезд» к бронзовым наградам. Правда, далее тренер не справился с отбором на Евро-2004 и улетел обратно в клубный футбол.

Коуч работал почти без перерывов и лишь однажды – за пределами родины: с 2006-го по 2009-й командовал корейским «Сеулом». В 2019 году Гюнеш вернулся в сборную. Турки, несмотря на мощное поколение игроков, стабильно промахивались мимо финальных стадий турниров (ЧЕ-2016 – единственный турнир за 13 лет). И тренер моментально вывел их на Евро. В сборной у Гюнеша получается очевидно лучше, чем в клубах.

Заявка на турнир

Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Фехми Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Зеки Мехмет Челик («Лилль»), Чаглар Сёюнджю («Лестер»), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба – «Сассуоло»), Мерих Демирал («Ювентус»), Озан Кабак («Ливерпуль»/«Шальке 04»), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Дженгиз Мераш («Гавр»).

Полузащитники: Юсуф Язиджи («Лилль»), Дорукхан Токёз («Бешикташ»), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта»), Оркун Кёкчю («Фейенорд»), Тайлан Анталялы («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан»).

Нападающие: Бурак Йылмаз («Лилль»), Дженгиз Ундер («Лестер»/«Рома»), Энес Унал («Хетафе»), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Мухаммед Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Брентфорд»), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф).

Расписание

11 июня. Турция – Италия (22:00 мск, Рим)

16 июня. Турция – Уэльс (19:00 мск, Баку)

20 июня. Швейцария – Турция (19:00 мск, Баку)

Прогноз

Букмекеры неплохо оценивают шансы турков. Выше «лунных звезд» котируют только признанных топов, Хорватию и Данию – всего 10 команд.

Конечно, победа турков на Евро станет чудом. Однако вероятность того, что Турция пройдет далеко, имеется. Winline выкатывает кэф 13 на вылет «лунных звезд» в полуфинале, а на победу в группе – 5,80.

Как Турция выступит на Евро?

КАК ТУРЦИЯ ВЫСТУПИТ НА ЕВРО? Вылетит на групповом этапе Проскочит в 1/8 Заберется в 1/4 Проползет в полуфинал Проиграет в финале Выиграет Евро

Профайлы других участников Евро-2020 на Eurosport.ru:

Группа A: Уэльс | Швейцария

Группа B: Бельгия | Дания | Финляндия

Группа D: Англия | Хорватия | Шотландия | Чехия

Группа E: Испания | Швеция | Словакия

Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия

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