Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль получил вызов в сборную Испании перед Евро-2020. Футболиста пригласили в национальную команду вслед за еще четырьмя игроками после того, как Серхио Бускетс заразился коронавирусом.

35-летнего Альбиоля вызвали вместе с Родриго Морено из «Лидса», Пабло Форнальсом из «Вест Хэма», Карлосом Солером из «Валенсии» и Браисом Мендесом из «Сельты». Футболисты будут тренироваться и проживать отдельно от команды, чтобы исключить возможность распространения ковида.

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Последний на данный момент матч за сборную Испании Альбиоль провел 18 ноября 2019 года.

У Луиса Энрике остается возможность включить еще трех футболистов в заявку на Евро-2020. Изначально Испания не до конца заполнила квоту, вызвав 24 игрока. С потерей Бускетса осталось три свободных слота.

Первый матч на Евро испанцы сыграют 14 июня против Швеции.

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