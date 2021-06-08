Главной темой последних дней стала новая форма сборной Украины от экипировщика Joma. На ее лицевой части изображен контур территории страны, который включает полуостров Крым. Такой узор представили на всех трех комплектах – желтом, синем и белом. Еще один характерный атрибут комплекта: с внешней стороны воротника джерси написано «Слава Украине», с обратной – «Героям слава».

За такой ход российские чиновники призвали УЕФА к запрету формы. Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев заявил, что это выражение политической позиции, которая разнится с позицией России. Он отметил, что УЕФА должен запретить комплекты с контуром. Ему вторит другой депутат Николай Валуев: «Политика – такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория Российской Федерации. Это не обсуждается».

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что Украине не дадут сыграть на Евро в такой форме: «В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать».

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо не понимает такую реакцию россиян и Колоскова в частности: «Кто такой Колосков? Живет в России, но запрещает нам рисовать наш Крым, Донецк и Луганск на карте Украины. УЕФА запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России, потому что считает эту территорию украинской. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому УЕФА не будет на такое реагировать».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку дизайну формы и сообщил, что регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА. В Союзе европейских футбольных ассоциаций решили, что футболка национальной сборной Украины, как и других команд, утверждена в соответствии с применимыми правилами.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что форма была согласована задолго до презентации. Павелко уверен, что разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование беспочвенны.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал не подливать масла в огонь комментариями о Луганске и Донецке, так как эти города – официально являются частюь Украины. Лебедев считает, что нанесение границ на футболки сборной – еще один способ заявить свою позицию.

Александр Сирота Фото: Getty Images

Бывшие футболисты сборной России уверены, что такого дизайна на форме украинской команды быть не должно. Особенно резок в высказываниях Игорь Колыванов. «Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия», – заявил бывший футболист «Болоньи».

Сергей Юран консультировался с украинскими друзьями-футболистами, но те, по словам Юрана, боятся говорить об этой теме, так как у них могут возникнуть проблемы. «Между собой мы это обсуждаем, и они говорят, что они как овцы, которые ничего не могут. И им что-то сказать равносильно тому, чтобы привезти проблемы в дом. Они-то против того, чтобы совмещать спорт и политику. Неважно, футбол, хоккей, гандбол. Они спортом занимаются, а политика – это не для них», – рассказал Юран.

Критика россиян совершенно не трогает главного тренера Украины Андрея Шевченко. «Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, им форма понравилась. Я доволен», – сказал легендарный игрок «Милана» и сборной Украины.

украинских медиа появилась информация, что сборная России в знак протеста может отказаться от участия в чемпионате Европы.

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