Опубликовано 08/06/2021 в 07:34 GMT | Обновлено 08/06/2021 в 08:02 GMT

До чемпионата Европы осталось всего три дня! Давай проверим, насколько ты готов к главному турниру лета. Уже запомнил составы групп? Назови всех участников Евро-2020 за пять минут. Главный приз – звание топового эксперта!

Подсказкой будет название группы, а дальше сам! Поверь, ничего сложного нет, главное – начать.

Евро-2020 Форма Украины на Евро взорвала. Все из-за узора на футболке ЧАС НАЗАД

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Матчем открытия станет встреча Италии и Турции в Риме.

Россия первую встречу проведет 12-го числа против Бельгии в Санкт-Петербурге.

Евро-2020 35-летний Альбиоль – в сборной Испании. Его не звали 1,5 года 11 ЧАСОВ НАЗАД