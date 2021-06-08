До чемпионата Европы осталось всего три дня! Давай проверим, насколько ты готов к главному турниру лета. Уже запомнил составы групп? Назови всех участников Евро-2020 за пять минут. Главный приз – звание топового эксперта!
Подсказкой будет название группы, а дальше сам! Поверь, ничего сложного нет, главное – начать.
Евро-2020
Форма Украины на Евро взорвала. Все из-за узора на футболке
- Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
- Матчем открытия станет встреча Италии и Турции в Риме.
- Россия первую встречу проведет 12-го числа против Бельгии в Санкт-Петербурге.
Евро-2020
35-летний Альбиоль – в сборной Испании. Его не звали 1,5 года
Евро-2020
«Поднял настроение команде». Фернандес – об ошибке Киркорова