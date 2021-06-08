Российская премьер-лига вошла в топ-5 чемпионатов по числу представителей на Евро-2020. РПЛ пропустила вперед только АПЛ, Бундеслигу, Серию А и Ла Лигу.
На чемпионате Европы выступят 32 футболиста из РПЛ, в то время как английская Премьер-лига делегирует на турнир 118 игроков, Бундеслига – 90, чемпионат Италии – 70, а Испании – 39, сообщает Sportskeeda.
- 22 футболиста РПЛ из 32-х выступают за сборную России.
- Всего на чемпионате Европы будут представлены 42 лиги.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
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