В отличие от хоккейной сборной Финляндии, футболисты вряд ли дойдут до финала мэйджора в 2021 году. Но первое участие на Евро при любом результате станет для зимней державы историческим – футбольная Финляндия не ездила на крупные турниры даже во времена Яри Литманена. И непонятно, когда такое счастье выпадет в следующий раз.

Путь на Евро

Чемпионат Европы: отборочные матчи Финляндия впервые попала на Евро и сошла с ума: салют, прорыв фанатов на поле и культ Пукки 16/11/2019 В 07:37

Прогресс сборной Финляндии ударил по Европе в 2018 году, когда команда внезапно победила в группе Лиги Наций Венгрию, Грецию и Эстонию и поднялась в предэлитный класс B с первого места.

В следующем году финны снова встретились с греками, но уже в отборе на Евро-2020 – они вдвоем и разыграли вторую путевку квалификационной группы (первая ушла Италии, которая легко победила во всех 10 матчах). Остальные же соперники – Лихтенштейн, Армения, Босния – были более-менее равны, и Финляндии это помогло: она победила каждого, иногда терпела поражения, но грамотно воспользовалась ничейными результатами между конкурентами. Не то чтобы Финляндия вышла на Евро благодаря выдающейся игре, но расчетливость и правильное распределение сил – тоже важные качества на дистанции отбора.

Можно сказать, что Евро-2020 будет для финнов отчасти домашним. От Финляндии до Курортного района Петербурга, где будет базироваться команда, всего 150 километров – сборная доехала до локации на поезде из Хельсинки за несколько часов. Команда будет играть на стадионе «Зенита», жить в Репино, а тренироваться в Зеленогорске. До Великой отечественной войны два последних города были финскими (назывались Куоккала и Терийоки) и сохранили черты нордической культуры.

Оптимальный состав

Как играют

Финны выходили на Евро, играя по схеме 4-4-2, но и соперники в отборе были не такие опасные – там «филины» могли сыграть и с позиции силы. Против команд пожестче Финляндия обычно ставит пятерку защитников – именно так в финальной стадии Евро и придется играть Маркку Канерве. Все матчи в 2021 году финны провели либо в 5-3-2, либо в сфокусированной на обороне 3-5-2.

Кроме трех центральных защитников (которым не хватает взаимопонимания – тренер до сих пор ищет лучшее сочетание) в сборной неизменно и количество форвардов. В Финляндии исторически все хорошо с нападающими, поэтому у сверхрезультативного Теему Пукки всегда есть и напарник, и поддержка со скамейки. Железобетонные позиции в старте также у двух игроков: вратаря «Байера» Лукаша Градецки и центрхава прорывного «Рейнджерс» Стивена Джеррарда Глена Камары.

Сборная Финляндии – абсолютно авторская команда. Никто не знает ее ресурс и возможности лучше, чем главный тренер. Часть игроков Канерва тренировал еще в футбольных секциях Хельсинки, кого-то сенсационно выводил на молодежный Евро 2009 года. На том турнире побеждали еще Месут Озил и Джером Боатенг, поэтому нетрудно догадаться, что важные игроки команды находятся в категории 30+, и сейчас идет закат того талантливого поколения. Но это ли не лучший шанс оставить более глубокий след в футболе?

Главная звезда

Теему Пукки Фото: Getty Images

Теему Пукки, 31 год («Норвич»)

Теему Пукки – это цензурная финская версия Артема Дзюбы. Во-первых, он тоже локальная суперзвезда: мерч с игроком «Норвича» продается в Финляндии реально повсеместно. Пукки – национальный герой, которого любят чуть ли не больше самого Яри Литманена. Во-вторых, как и Дзюбе, Теему остается совсем немного до рекорда лучшего снайпера в истории сборной – как раз-таки Литманена. Сейчас у Пукки 30 голов, но рекорд Яри – 32 мяча (у Дзюбы, кстати, 29 голов за сборную при рекорде Кержакова – 30). В-третьих, оба раскрыли талант в зрелом возрасте: Теему рвет за «Норвич» третий год подряд, стабильно забивая +/- 25 голов в Чемпионшипе. А в прошлом сезоне он заскочил в АПЛ, где повторил достижение Павла Погребняка (5 голов за 3 стартовых тура).

Главный янгстер

Маркус Форсс Фото: Getty Images

Маркус Форсс, 21 год («Брентфорд»)

Еще один финский страйкер из Чемпионшипа, но пока не такой результативный, как Пукки. У него все впереди, тем более что «Брентфорд», как и «Норвич» Теему, следущий сезон проведет в Премьер-лиге. Роль Форсса в этом достижении нельзя переоценить – Маркус забил решающий мяч в полуфинале плей-офф за АПЛ против «Борнмута». На большую карьеру парня также намекают футбольные гены: его дед Райнер выступал за взрослую команду на Олимпиаде-1952, на сыне Райнера природа отыгралась (дальше молодежки он не забрался), а вот внуку прочат большое будущее.

Кто не приехал

Один из самых титулованных финских футболистов поколения – Борис Ротенберг: чемпион России, двукратный обладатель Кубка и победитель Суперкубка России. Однажды в 2015 году Борис дебютировал за национальную команду, в перерыве был заменен и почему-то больше в сборную не вызывался несмотря на регалии.

Хорошие шансы вернуться в национальную команду были у Романа Еременко, но после истории с наркотиками и дисквалификации вызовов в сборную он не получал. Канерва присматривался к Роману в 2019 году во время ренессанса в «Ростове», но последние полгода Еременко вообще не играл. После провального для команды 2016 года вместе с Еременко в сборную перестали вызываться и другие игроки с хорошей репутацией в известных лигах: капитан «Вердера» Никлас Мойсандер, звезда MLS Александр Ринг и Перпарим Хетемай, у которого за плечами 10 сезонов в клубах Серии А. Но даже ради Евро Канерва не поступился принципами, проигнорировал местных звезд и отправил на чемпионат тех, кто и выгрызал путевку в отборе.

Что за тренер

Маркку Канерва Фото: Getty Images

Потомственный футбольный тренер Маркку Канерва – спортивная легенда Финляндии еще с 2009 года. Тогда он собрал топовых молодых футболистов в одну команду и сенсационно вывел их на молодежный чемпионат Европы. Пять футболистов из той заявки спустя 12 лет сыграют на взрослом Евро.

57-летнего специалиста по-доброму зовут Риве, причем это прозвище используют даже на пресс-конференциях как официальное. Риве – производное от имени звезды сборной Бразилии Роберто Ривелино, техничного полузащитника времен молодости главного тренера финской сборной. Говорят, он был настолько же хорош в финском клубе «ХИК», как оригинальный Ривелино в «селесао».

Заявка на турнир

Сборная Финляндии. Верхний ряд: Юкка Райтала, Йони Кауко, Йона Тойвио, Ессе Йоронен, Альбин Гранлунд, Паулюс Араюури. Нижниый ряд: Дэниел О'Шонесси, Глен Камара, Расмус Шюллер, Теему Пукки, Робин Лод. Фото: Eurosport

Вратари: Лукаш Градецки («Байер»), Ессе Йоронен («Брешиа»), Ансси Яаккола («Бристоль Роверс»).

Защитники: Йере Уронен («Генк»), Паулус Араюури («Пафос»), Йоона Тойвио («Хеккен»), Лео Вяйсянен («Эльфсборг»), Юкка Райтала («Миннесота»), Нико Хямяляйнен («КПР»), Томас Лам («Зволле»), Роберт Иванов («Варта»), Николай Алхо (МТК Будапешт), Дэниел О'Шонесси (ХИК).

Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс»), Робин Лод («Миннесота»), Фредрик Йенсен («Аугсбург»), Тим Спарв («Лариса»), Ласси Лаппалайнен («Монреаль»), Онни Валакари («Пафос»), Роберт Тейлор («Бранн»), Расмус Шюллер («Юргорден»), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – «Эсбьерг»).

Нападающие: Теему Пукки («Норвич»), Йоэль Похьянпало («Унион»), Маркус Форсс («Брентфорд»).

Расписание

12 июня. Дания – Финляндия (19:00, Копенгаген)

16 июня. Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)

21 июня. Финляндия – Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)

Прогноз

БК Winline считает, что меньше шансов победить на Евро только у Северной Македонии (кэф 500). Все закономерно. Перенос Евро-2020 на год заметно сказался на возрастной финской команде. В прошлом году финны отметились достойной кампанией в Лиге Наций (дважды победили ирландцев и болгар) и зацепили победу над Францией (2:0) в товарищеском матче.

Но пик команды так и остался позади. В 2021 году у финнов 3 поражения и 2 ничьи в 5 матчах, хотя с топовыми соперниками они не встречались. Кажется, эйфория от выхода на Евро закончилась, а значит настроить команду на краткосрочный турнир будет сложнее. Кэф 1,30 на невыход из группы – железобетонная ставка.

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Профайлы других участников Евро-2020 на Eurosport.ru:

Группа A: Уэльс | Швейцария

Группа B: Бельгия | Дания

Группа D: Англия | Хорватия | Шотландия | Чехия

Группа E: Испания | Швеция | Словакия

Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия

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