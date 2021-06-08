Чемпионат Италии стремительно набирает мощь и возвращает высокий статус, а сборная Италии при Роберто Манчини наконец обрела стабильность. Весь групповой этап «Скуадра Адзурра» проведет дома – в Колизее гладиаторов в Риме.

Стадион

«Олимпико» Фото: Getty Images

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Легендарный «Олимпико» – главный мастодонт Евро, возведенный еще в прошлом веке. Строительство арены начали в пыльном 1927-м при поддержке Бенито Муссолини, который тогда правил в стране. Диктатор рассчитывал на проведение Олимпиады, но проиграл Японии. Сначала планировалось, что «Олимпико» станет гигантским водоемом с трибунами, а планы перестройки прервались из-за Второй мировой войны. Привычный вид легендарная арена получила лишь в 1953 году, а открыли ее Италия и Венгрия (3:0).

Позже стадион несколько раз реконструировали: в 1990-м – специально к ЧМ, и в 2007-м – чтобы получить высшую категорию от УЕФА.

Дом гладиаторов видел немало жарких битв. В 1960-м «Олимпико» принимал Олимпиаду, в 1968-м и 1980-м – чемпионат Европы по футболу, в 1990-м – чемпиона мира. Еще арена заполучила четыре финала Кубка/Лиги чемпионов (последний – в 2009-м) и один финал Кубка УЕФА (последний – в 1991-м).

Невероятно обидно, что «Олимпико», который кипит на матчах «Ромы» и «Лацио», заполнится на Евро лишь на 33% (около 25 тысяч человек). Футболисты заслуживают рубиться как гладиаторы – при переполненном Колизее. Его история намного богаче, чем у остальных новеньких арен чемпионата Европы.

Расписание матчей

Федерико Кьеза и Роберто Манчини, сборная Италии Фото: Getty Images

Какие клубы есть в Риме

«Лацио» и «Рома» составляют главное футбольное наследие города. Во-первых, оба гранда рубятся в высшем дивизионе и конкурируют за самые высокие места. Во-вторых, дерби Вечного города получается абсолютно бескомпромиссным.

В городе обожают футбол и все оценивают через призму рубки «джаллоросси» и «бьянкочелести». Даже в ресторане официант встретит туристов важным вопросом: «Рома» или «Лацио»? Как рассказывал Eurosport Сергей Гуренко, который рубился в одной команде с Франческо Тотти, на улице футболистам сигналили из автомобилей и напутствовали (или посылали).

Раньше в Риме конкуренция за сердечко фанатов была выше: в городе базировались еще четыре клуба. Но из «А.С.Д. Лодижиани Кальцио», «Чиско Рома», «Расинг Клуб Рома» и «А.С.Д. Астреа» выжили только последние. Некоторые после смерти объединились в «Атлетико Рома», но и та команда занулась через семь лет (в 2011-м). «Астреа», кстати, играет в Серии D, а Transfermarkt не оценивает ни одного игрока клуба хотя бы в один евро.

Самый крутой футболист Рима

Франческо Тотти, «Рома» Фото: Eurosport

Если бы Рим переименовали в честь Франческо Тотти, никто бы не удивился. А если серьезно, то титул лучшего футболиста города не субъективен, а вполне реален. Такой титул в 2002 году ему подарил журнал France Football, который вручал крутанам «Золотые мяч».

«На данный момент эта самая престижная моя награда. Ответ тем, кто не верил в меня», – восхищался 26-летний Тотти.

В том же интервью Франческо порассуждал о карьере и сказал, что не знает, отыграет ли за «Рому» до конца карьеры. Но все мы уже в курсе, что легенда пылил в родной команде с 1992-го по 2017-й: дебютировал в 16 и ушел почти в 41. За великую карьеру Ческо заслужил респект фанатов всего мира, даже от тиффози «Лацио», которые проводили его баннером «Извечные враги прощаются с Франческо Тотти».

Безумно жаль, что капитан взял с «Ромой» всего одно скудетто (в далеком 2001 году), хотя оставался в шаге от чемпионства еще девять раз. Тотти выиграл несчитанное количество личных наград (включая лучшего футболиста Италии) и был награжден орденами офицера и кавалера «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Короче, Тотти – идеальный пример того, что честь, харизма и преданность могут принести не меньше славы, чем забитая комната с трофеями.

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Колизей Фото: Getty Images

В Рим нельзя ехать на пару дней – вы банально не успеете зацепить всю роскошь Вечного города. Тут и Колизей, и Сикстинская капелла, и Ватикан, и Капитолий, и Кальчо, и пицца, и бэллы! Даже если вбить в гугл «достопримечательности Рима», то вы нигде не найдете топ-5, потому крутых мест больше 30.

Италия создана для души, отдыха и творчества. Ее архитектура и кухня прекрасны, а еще язык: послушать и посмотреть, как итальянцы закидывают волосы назад, складывают пальцы щепоткой и бьют друг друга по щекам – бесценно.

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